இந்தியா - பாகிஸ்தான் ரி-20 உலகக் கிண்ணப் போட்டி: கொழும்பில் பலத்த பாதுகாப்பு; போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் அறிவிப்பு !

இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான 2026 ரி-20 உலகக் கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டிக்கான விரிவான பாதுகாப்புத் திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, பொது பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து அபிவிருத்தி, வாகன நிறுத்துமிட வசதிகள் மற்றும் மாற்று வழிகளை அறிமுகப்படுத்துதல் தொடர்பான அனைத்து அத்தியாவசிய ஏற்பாடுகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இலங்கை பொலிஸ், பொலிஸ் விசேட அதிரடிப் படை, முப்படைகள் மற்றும் புலனாய்வு அமைப்புகள் இணைந்து தேவையான பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து திட்டங்களை செயல்படுத்துகின்றன. இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (15) திட்டமிடப்பட்டுள்ள போட்டிக்காக பாதுகாப்பைப் பராமரிக்கவும் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தவும் சுமார் 2,000 பொலிஸ் அதிகாரிகளும் 600 போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகளும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி, இன்று காலை 7:00 மணிக்கு ஆர். பிரேமதாச சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஆரம்பமாகியுள்ளது. மைதானத்தின் அனைத்து வாயில்களும் பிற்பகல் 3:00 மணிக்கு பொதுமக்களுக்குத் திறக்கப்படும். அனைத்து டிக்கெட்டுகளும் விற்பனையாகியுள்ளதாக ஏற்பாட்டுக் குழு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி, அனைத்து டிக்கெட்டுகளையும் வைத்திருப்பவர்களுக்கும் தங்குமிடம் வழங்கப்படும், மேலும் அவர்கள் தங்கள் நியமிக்கப்பட்ட இருக்கைகளில் இருந்து போட்டியைப் பார்க்கும் வாய்ப்பும் வழங்கப்படும். டிக்கெட்டுகள் இல்லாத பொதுமக்கள் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்புகள் மூலம் தங்கள் வீடுகளிலிருந்து போட்டியை அமைதியாகப் பார்க்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். டிக்கெட்டுகளைப் பெற முடியாதவர்கள், நுழைவுச் சீட்டைப் பெறுவதற்காக மைதான வளாகத்தைச் சுற்றி ஒன்றுகூடுவதைத் தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
வெளிநாட்டு பார்வையாளர்கள் மற்றும் உள்ளூர் ஆதரவாளர்கள் அனைவரும் ஒழுக்கம், பரஸ்பர மரியாதை மற்றும் நல்லிணக்கத்துடன் போட்டியை பார்வையிடுமாறு பொலிஸ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
போட்டியை காணவருவோர் பிளாஸ்டிக் அல்லது கண்ணாடி போத்தல்களை மைதானத்திற்குள் கொண்டு வர வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். வளாகத்திற்குள் போதுமான குடிநீர் வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. மதுபோதையில், ஒழுங்கீனமாக அல்லது பொருத்தமற்ற நடத்தையில் ஈடுபடும் எந்தவொரு நபருக்கு எதிராகவும் கடுமையான சட்டநடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என இலங்கை பொலிஸ் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், பெரிய பணப்பைகள், தலைக்கவசங்கள், ஜாக்கெட்டுகள், மதுபானங்கள் மற்றும் இசைக்கருவிகள் ஆகியவற்றை மைதானத்திற்குள் கொண்;டுவர தடைசெய்யப்பட்டுள்ளன. ட்ரோன்கள், கத்திகள் போன்ற கூர்மையான பொருட்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத மின்னணு சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவது அல்லது வைத்திருப்பதும் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.
கெத்தாராம மாவத்தை சந்தியிரிருந்து வில்சன் பெரேரா மாவத்தை வழியாக பிரிட்டோபப்பா புல்லே சந்திக்கு எந்தவொரு வாகனமும் நுழைய அனுமதியில்லை. கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு சபையால் வழங்கப்பட்ட சிறப்பு அனுமதிப்பத்திரம் கொண்ட வாகனங்கள் மாத்திரமே குறித்த பாதையினூடாக உள்நுழயைமுடியும்.
பொதுமக்கள் வசதிக்காக, மைதான வளாக வாகன நிறுத்துமிடம், சத்தோசா வாகன நிறுத்துமிடம், செபாஸ்டியன் ஏல்பாதை வாகன நிறுத்துமிடம், மெட்டி பூங்கா வாகன நிறுத்துமிடம், கோவில்வீதி வாகன நிறுத்துமிடம், ஆப்பிள்வத்தை வாகன நிறுத்துமிடம் மற்றும் அடி 100 வீதி வாகன நிறுத்துமிடம் ஆகியவற்றின் இருபுறமும் நியமிக்கப்பட்ட வாகன நிறுத்துமிடங்களாக பயன்படுத்தலாம்.
வின்சென்ட் பெரேரா மாவத்தை, கிராண்ட்பாஸ் வீதி, பிரிட்டோபப்பா புல்லே வீதி, செபாஸ்டியன் ஏரிப்பாதை, மல்வத்த பாலம் மைதான நுழைவாயில், 100-அடி வீதி, பன்சல வீதி சந்திப்பு மைதான நுழைவாயில், மாலிகாவத்தை குறுக்கு வீதிகள், சத்தர்ம மாவத்தை – பன்சல வீதி (கெத்தாராம வீதி) சந்திப்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் அமுல்படுத்தப்படும்.
இலங்கை பொலிஸ் மற்றும் பிற பாதுகாப்புப் படையினருக்கு அனைத்து பார்வையாளர்களும் தங்கள் முழு ஒத்துழைப்பையும் வழங்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். அனைத்து பார்வையாளர்களின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்வதற்காக, போட்டி ஆரம்பமாவதற்கு முன்னர், வழக்கமான சிசிடிவி கண்காணிப்பு, உடல் பரிசோதனைகள் மற்றும் வாகன சோதனைகள் நடத்தப்படும் என பொலிஸ் ஊடகப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.