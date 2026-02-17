2,000 வெளிநாட்டு சிகரெட்டுகளுடன் ஒருவர் கைது

சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்ய முயன்ற சுமார் இரண்டாயிரம் வெளிநாட்டு சிகரெட்டுகளுடன் சந்தேக நபர் ஒருவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அதன்படி, கொழும்பு துறைமுக காவல்துறையினருடன் இணைந்து மேற்கு கடற்படை கட்டளையின் இலங்கை கடற்படை கப்பல் ரங்கல நிறுவனம் நடத்திய இந்த சிறப்பு தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது, கொழும்பு துறைமுகத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான நபரொருவர் (01) விசாரணை செய்யப்பட்டார்.
அங்கு, சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்ய முயன்ற சுமார் இரண்டாயிரம் வெளிநாட்டு சிகரெட்டுகளுடன் சந்தேக நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
மேலும், இந்த கூட்டு நடவடிக்கையின் மூலம் கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர் பாதுக்கை பகுதியைச் சேர்ந்த 47 வயதுடையவர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். மேலும், சந்தேக நபருடன் வெளிநாட்டு சிகரெட்டுகள் மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக கொழும்பு துறைமுக பொலிஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.