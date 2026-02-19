இலங்கையில் வாகனப் பதிவுகள் புதிய உச்சம்: ஜனவரியில் 55,000 யூனிட்களைக் கடந்து சாதனை !

2026 ஜனவரி மாதத்தில் இலங்கையில் வாகனப் பதிவுகள் 55,365 யூனிட்களை எட்டி புதிய சாதனையை பதிவு செய்துள்ளன. இது 2025 டிசம்பர் மாதத்தில் பதிவான 48,525 யூனிட்களை விட குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பாகும் என JB Securities வெளியிட்ட தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
சந்தையில் இருசக்கர வாகனங்களுக்கான அதிகரித்த தேவையே இந்த உயர்விற்கு முக்கிய காரணமாகும். மொத்த சந்தையில் 64.17% பங்களிப்புடன் இருசக்கர வாகனங்கள் முதலிடத்தில் உள்ளன.
மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் ஸ்கூட்டர் விற்பனை உயர்வு
ஜனவரியில் மோட்டார் சைக்கிள்கள் மற்றும் ஸ்கூட்டர்களின் பதிவு எண்ணிக்கை 35,533 ஆக உயர்ந்துள்ளது. டிசம்பரில் இது 30,415 ஆக இருந்தது. மேலும் மின்சார இருசக்கர வாகனங்களும் சந்தையில் வேகமாக நிலைபெற்று வருகின்றன. ஜனவரியில் மட்டும் 2,976 மின்சார இருசக்கர வாகனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
கார்கள் பதிவு குறைவு – பழைய கார்கள் தேவை அதிகம்
மோட்டார் கார்கள் பதிவுகள் மாதாந்திர அடிப்படையில் 5,007 யூனிட்களில் இருந்து 4,648 யூனிட்களாக குறைந்துள்ளன. குறிப்பாக புதிய கார்கள் பதிவு 1,150 இலிருந்து 556 ஆக கடுமையாக குறைந்துள்ளது. சீன மின்சார வாகன உற்பத்தியாளர் தனது குறைந்த விலையில் புதிய கார் சந்தையில் முன்னிலை வகித்துள்ளது.இதேவேளை, இரண்டாம் கை கார்கள் (Pre-owned cars) பதிவு 4,092 யூனிட்களாக உயர்ந்துள்ளது. இதில் ஜப்பானிய சிறிய கார்கள் அதிகம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
கடன் வசதியில் வாகன கொள்முதல்
மொத்த பதிவுகளில் சுமார் பாதி வாகனங்கள் கடன் வசதியின் மூலம் வாங்கப்பட்டுள்ளன. இது சந்தையில் கடன் ஆதரவு மீதான நம்பிக்கை தொடர்வதை காட்டுகிறது.
வணிக வாகனத் தரவுகள் கட்டுமானத் துறையில் மெதுவான மீட்சியை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. நடுத்தர லொறி பதிவுகள் 267 இலிருந்து 357 ஆக உயர்ந்துள்ளன. கனரக லொறி பதிவுகள் 178 இலிருந்து 238 ஆக அதிகரித்துள்ளன. குறிப்பாக டிப்பர் வாகனங்களின் பதிவு கடந்த ஒரு தசாப்தத்தில் மிக உயர்ந்த மாதாந்திர எண்ணிக்கையை எட்டியுள்ளதாக JB Securities தெரிவித்துள்ளது.
JB Securities நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியும் பொருளாதார நிபுணருமான முர்தஸா ஜஃபர்ஜி கூறுகையில்,
“கட்டுமானத் துறையுடன் தொடர்புடைய டிப்பர்கள், லோடர்கள் மற்றும் லொறிகள் பதிவு அதிகரித்திருப்பது, துறை ‘survival mode’-ஐ தாண்டி மீட்பு நிலைக்கு நகர்ந்திருப்பதை காட்டுகிறது. இது ஒரு பெரும் வளர்ச்சி அல்ல; ஆனால் மேம்பட்ட தேவை நிலைக்கு ஏற்ப படிப்படியான வாகன மாற்றமும் திறன் விரிவாக்கமும் நடைபெற்று வருகிறது” என தெரிவித்தார்.
வாகனப் பதிவுகள் அதிகரித்ததன் விளைவாக இறக்குமதிகளும் உயர்ந்துள்ளன. 2025 டிசம்பரில் வாகன இறக்குமதி மதிப்பு 311 மில்லியன் அமெரிக்க டொலரை எட்டியுள்ளது. இருந்தாலும், வலுவான பணமாற்று வரவுகளின் (remittances) ஆதரவுடன் 2025 டிசம்பரில் இலங்கை 45.2 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் நடப்பு கணக்கு அதிகப்படியான நிலையை பதிவு செய்துள்ளது.