இலங்கை பொலிஸாருக்கு ரூ. 556 மில்லியன் பெறுமதியான புதிய தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள்

இலங்கை பொலிஸாருக்கு சட்ட அமலாக்க திறனை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் ரூ. 556 மில்லியன் பெறுமதியான தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள் புதன்கிழமை வழங்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். சமீப கால வரலாற்றில் இவ்வகை உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டதில் இது மிகப்பெரிய ஒதுக்கீடாகக் கருதப்படுகிறது.
பொது பாதுகாப்பு மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் அமைச்சர் ஆனந்த விஜேபால இந்த உபகரணங்களை, பொலிஸ் மா அதிபர் (IGP) பிரியந்த வீரசூரியாவுக்கு அமைச்சக வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வொன்றில் கையளித்தார்.
இந்த உபகரணங்களில் ரூ. 365 மில்லியன் பெறுமதியான 1,718 கணினிகள், ரூ. 129 மில்லியன் பெறுமதியான 575 நகலெடுக்கும் இயந்திரங்கள், ரூ. 45 மில்லியன் பெறுமதியான வேக கண்காணிப்பு கருவிகள் மற்றும் ரூ. 17 மில்லியன் பெறுமதியான 1,750 இடையறாத மின்சாரம் வழங்கும் (UPS) கருவிகள் அடங்குகின்றன.
புதிய உபகரணங்கள் பொலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப மற்றும் உடைமைக் வளங்களை வழங்குவதன் மூலம் செயற்பாட்டு திறனை உயர்த்துவதுடன், பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகளையும் மேம்படுத்தும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இந்த முதலீடு சட்ட அமலாக்கத்தையும் பொதுப் பாதுகாப்பையும் மேலும் வலுப்படுத்துவதோடு, பொலிஸ் துறையின் நிர்வாக மற்றும் விசாரணை நடவடிக்கைகளைச் சீராக முன்னெடுக்க உதவும் என கூறப்படுகிறது.
இந்நிகழ்வில், பொது பாதுகாப்பு மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் அமைச்சின் செயலாளர், ஓய்வுபெற்ற மூத்த துணை பொலிஸ் மா அதிபர் ரவி சேனவிரத்ன மற்றும் பிற உயர் அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர்.