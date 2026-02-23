கல்வி முறையை பற்றி கேள்வி எழுப்ப 81 வயதில் O/L கணிதத் தேர்வு எழுதிய முதியவர்

81 வயதுடைய ஒருவர் இந்த ஆண்டுக்கான சாதாரண தர (O/L) கணிதத் தேர்வில் தோன்றி, கல்வி முறையைப் பற்றிய விவாதத்தை எழுப்பியுள்ளார். கணிதத் தேர்வுத் தாளில் பல பிழைகள் உள்ளதாகவும், அது மாணவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எனவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
கிரிபெரியா பகுதியைச் சேர்ந்த நிமல் சில்வா என்ற இவர், தனிப்பட்ட சாதனைக்காக அல்லாமல், கல்வி முறையில் குறைபாடுகள் உள்ளதை வெளிக்காட்டவே தேர்வில் அமர்ந்ததாக செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
2025ஆம் ஆண்டு கணிதத் தேர்வுத் தாளில் உண்மையான கணக்குப் பிரச்சினை ஒன்று மட்டுமே இருந்ததாகவும், மற்ற கேள்விகளில் பிழைகள் இருந்ததாகவும் அவர் கூறினார். “இந்தத் தாள் மாணவர்களின் அறிவை சோதிப்பதற்காக அல்ல; அவர்களைத் தோல்வியடையச் செய்யும் வகையில் உள்ளது” என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஜனாதிபதி, பிரதமர் மற்றும் கல்வி அதிகாரிகள் இந்தத் தேர்வுத் தாளை பார்த்து தாமும் முயற்சி செய்து பார்க்க வேண்டும் என அவர் சவால் விடுத்துள்ளார்.
மேலும், கணிதத்தின் அடிப்படை பகுதிகள் தற்போதைய பாடத்திட்டத்தில் சரியாக கற்பிக்கப்படவில்லை என்றும், இதனால் மாணவர்களின் தர்க்க சிந்தனை திறன் பாதிக்கப்படுகின்றது என்றும் அவர் கூறினார்.
5ஆம் ஆண்டு உதவித்தொகைத் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும், கல்வியில் ஒழுக்கமும் நற்பண்புகளும் முக்கியப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். ஆசிரியர் நியமனத்தில் தரநிலைகள் கடுமையாக இருக்க வேண்டும் என்றும், கிராமப்புறப் பள்ளிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
2025 கணிதத் தேர்வுத் தாளில் உள்ள பிழைகள் குறித்து விரிவான அறிக்கையைத் தயாரித்து, தேர்வுத்துறைக்கும் பிரதமர் அலுவலகத்திற்கும் அனுப்ப உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.