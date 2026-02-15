பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா நிர்ணயித்த வெற்றி இலக்கு
2026 உலகக் கிண்ண இருபதுக்கு 20 கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி தற்சமயம் இடம்பெற்று வருகிறது.
கொழும்பு ஆர்.பிரேமதாச மைதானத்தில் இடம்பெறும் இந்த போட்டியில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றிப்பெற்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் களத்தடுப்பில் ஈடுபட தீர்மானித்தது.
இதன்படி முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் நிறைவில் 07 விக்கெட்டுக்களை இழந்து 175 ஓட்டங்களை பெற்றுள்ளது.
துடுப்பாட்டத்தில் இந்திய அணி சார்பில் Ishan Kishan அதிகபட்சமாக 77 ஓட்டங்களையும், அணித்தலைவர் Suryakumar Yadav 32 ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொடுத்தனர்.
பந்து வீச்சில் பாகிஸ்தான் அணி சார்பில் Saim Ayub 03 விக்கெட்டுக்களை வீழ்த்தினார்.
இதற்கமைய பாகிஸ்தான் அணிக்கு 176 ஓட்டங்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.