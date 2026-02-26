சாதாரண தரப் பரீட்சை நிறைவு: ஆசிரியர்களிடம் ஆசி பெற்று முன்மாதிரியாக விடைபெற்ற செங்கலடி மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள்!

on Thursday, February 26, 2026
சாதாரண தரப் பரீட்சை நிறைவு: ஆசிரியர்களிடம் ஆசி பெற்று முன்மாதிரியாக விடைபெற்ற செங்கலடி மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள்!

நாடளாவிய ரீதியில் இன்று (26) வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்த 2025 (2026) ஆம் ஆண்டிற்கான கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரப் பரீட்சையின் இறுதி நாளில், மட்டக்களப்பு செங்கலடி மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள் காட்டிய ஒழுக்கமும், ஆசிரியர்கள் மீதான மரியாதையும் சமூக ஆர்வலர்களின் பாராட்டைப் பெற்றுள்ளது.

 இம்முறை பரீட்சை தொடர்பில் பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் ஏ.கே.எஸ். இந்திகா குமாரி லியனகே விடுத்துள்ள தகவலின்படி:

  • பரீட்சை நிலையங்கள்: நாடு முழுவதும் 3,545 நிலையங்களில் பரீட்சைகள் நடைபெற்றன.

  • பரீட்சார்த்திகள்: மொத்தம் 451,463 மாணவர்கள் இம்முறை பரீட்சைக்குத் தோற்றியிருந்தனர்.

செங்கலடி மத்திய கல்லூரியின் நெகிழ்ச்சியான நிகழ்வு

கல்குடா கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட செங்கலடி மத்திய கல்லூரியின் பரீட்சை மண்டபத்தில் பரீட்சை எழுதி முடித்த மாணவர்கள், பரீட்சை முடிந்து வெளியேறிய போது  கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபடாமல், தமது ஆசிரியர்களைச் சந்தித்து ஆசி பெற்றனர்.

கல்லூரியின் அதிபர் திரு. க. சுவர்ணேஸ்வரன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விசேட ஆசிச் செய்தி நிகழ்வு, ஏனைய மாணவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக அமைந்தது. இதன்போது பின்வரும் முக்கிய அம்சங்கள் வலியுறுத்தப்பட்டன:

  • ஒழுக்கமான சமுதாயம்: வெறும் கல்வியறிவுடன் நின்றுவிடாமல், ஒழுக்கமுள்ள ஒரு சமுதாயத்தைக் கட்டியெழுப்ப வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து மாணவர்களுக்குத் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது.

  • கௌரவிப்பு: பரீட்சையை வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்ட மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பழைய மாணவர் சங்கத்தினால் இனிப்புப் பண்டங்கள் மற்றும் குளிர்பானங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

 இந்நிகழ்வில் பாடசாலை அதிபர், ஆசிரியர்கள், பழைய மாணவ சங்கத்தினர் மற்றும் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்க உறுப்பினர்கள் எனப் பலரும் கலந்துகொண்டு மாணவர்களின் எதிர்கால வெற்றிக்கு வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தனர்.

பரீட்சை முடிந்து மாணவர்கள் வீதிகளில் அநாவசியமாகச் செயற்படும் இன்றைய காலகட்டத்தில், செங்கலடி மத்திய கல்லூரி மாணவர்களின் இந்தச் செயல், கல்வியையும் ஒழுக்கத்தையும் இரு கண்களாகப் பார்க்கும் ஒரு சமூகத்தின் அடையாளமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

(செங்கலடி நிருபர் சுபஜன்)

 































