ஆர். பிரேமதாச சர்வதேச கிரிக்கெட் விளையாட்டரங்குக்கு அருகில் நண்பகல் முதல் விசேட போக்குவரத்து திட்டம் !

இலங்கை - சிம்பாபே அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி ஆடவர் ரி20 உலகக் கிண்ண பி குழு போட்டி இன்று வியாழக்கிழமை (19) பிற்பகல் கொழும்பில் உள்ள ஆர். பிரேமதாச சர்வதேச கிரிக்கெட் விளையாட்டரங்கில் நடைபெற உள்ள நிலையில், பொலிஸாரினால் விசேட பாதுகாப்பு திட்டம் மற்றும் போக்குவரத்து திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது.
இந்தப் போட்டி பிற்பகல் 3:00 மணிக்கு ஆரம்பமாகவுள்ளது.
கொழும்பில் நடைபெற்ற விசேட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு மற்றும் வீதிப் பாதுகாப்புக்கு பொறுப்பான பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் டபிள்யூ. பி.ஜே. சேனாதீர இதனைத் தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
நண்பகலில் விளையாட்டரங்கின் வாயில்கள் திறக்கப்படும் என்பதால், பார்வையாளர்கள் அந்த நேரத்தில் வந்தால் எந்தப் பிரச்சினையும் இருக்காது.
"குறிப்பாக, பார்வையாளர்கள் நண்பகல் முதல் வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம், ஏனெனில் அந்த நேரத்தில் வாயில்கள் திறக்கப்படும் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். போட்டி பிற்பகல் 3:00 மணிக்கு ஆரம்பிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வாயில்கள் நண்பகல் வரை திறக்கப்படும். நீங்கள் அந்த நேரத்தில் வந்தால், அது நெரிசலைத் தடுக்கும், மேலும் எங்கள் கடமைகளைச் செய்வதை இலகுவாக்கும்.
"இலங்கை - சிம்பாபே போட்டிக்கும், இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியின் போது செயல்படுத்தப்பட்ட அதே விசேட பாதுகாப்புத் திட்டம் மற்றும் போக்குவரத்துத் திட்டம் நடைமுறையில் இருக்கும்.
"சில வீதிகளில் வாகன நிறுத்தம் அனுமதிக்கப்படாது. நண்பகல் முதல், அந்த வீதிகளில் வாகனங்களை நிறுத்த அனுமதிக்க மாட்டோம்."
நண்பகல் நேரத்தில் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்ட வீதிகள் பின்வருமாறு,
சங்கராஜ மாவத்தை மற்றும் சுமனதிசி மாவத்தை
வின்சென்ட் பெரேரா மாவத்தை
பிரிட்டோ பாபாபுல்லே பிளேஸ், கோவில் வீதி, கெத்தாராம வீதி
செபாஸ்டியன் கால்வாய் வீதி
100-அடி வீதி
ஸ்ரீ போதிராஜா மாவத்தை
மாளிகாவத்தை சந்து மற்றும் ஜும்மா மஸ்ஜித் வீதி
பிரதீபா மாவத்தை மற்றும் சத்தர்மா மாவத்தை
போட்டி நடைபெறும் ஆர். பிரேமதாச சர்வதேச கிரிக்கெட் விளையாட்டரங்கிற்கு செல்லும் வீதிகளிலும் வாகனப் போக்குவரத்து கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றார்.