உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் விசாரணை: ஓய்வுபெற்ற மேஜர் ஜெனரல் சுரேஷ் சாலி கைது !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrnCpbTLRchCafu7QsZDumfUgq15jvr9hRX-2uYURlKQDD9GeRFDvjH3_5TFDI2hy9ND75R4OTVaxvWvKQ6RhDI922IAxDyIBlCj7cmF6aOVI0zOd3eeGLVR91hptSXn3_uILo9QP52XLmRdA5A9RjZj6Vq3_uvxXQyVI_Z7HvYXGp5pyZypoRaRuCVS_u/s1280/MediaFile%20-%202026-02-25T094013.275.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrnCpbTLRchCafu7QsZDumfUgq15jvr9hRX-2uYURlKQDD9GeRFDvjH3_5TFDI2hy9ND75R4OTVaxvWvKQ6RhDI922IAxDyIBlCj7cmF6aOVI0zOd3eeGLVR91hptSXn3_uILo9QP52XLmRdA5A9RjZj6Vq3_uvxXQyVI_Z7HvYXGp5pyZypoRaRuCVS_u/s16000-rw/MediaFile%20-%202026-02-25T094013.275.jpeg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">முன்னாள் அரச புலனாய்வுத்துறையின் தலைவர் ஓய்வுபெற்ற மேஜர் ஜெனரல் சுரேஷ் சாலிக்கு சற்று முன்னர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுத் தாக்குதல்கல் தொடர்பான விசாரணைகள் தொடர்பாக குற்றப் புலனாய்வுத் துறையால் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.</div>