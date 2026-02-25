I.C.A.N Advertising நிறுவனம் தடை செய்யப்பட்ட பிரமிட் திட்டமாக அறிவிப்பு !

I.C.A.N Advertising (Pvt) Ltd மற்றும் அதனுடன் இணைந்த பின்வரும் இணையத்தளங்கள் தடை செய்யப்பட்ட திட்டங்களாக, இலங்கை மத்திய வங்கியினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
• icanonlineadvertising.com
• bannercuts.com
• bannercuts.lk
• bannercuts.net
• bannercuts.org
மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஊடக அறிக்கைக்கு அமைய, திருத்தப்பட்ட 1988 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க வங்கித் தொழில் சட்டத்தின் 83C பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளைத் தொடர்ந்து, குறித்த நிறுவனங்கள் மற்றும் செயலிகள் தடை செய்யப்பட்ட பிரமிட் திட்டங்களை நடத்தி வருவதும், அத்தகைய திட்டங்களை ஊக்குவித்து வருவதும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக, மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.
இலங்கையில் தடை செய்யப்பட்ட பிரமிட் திட்டங்களை முன்னெடுத்து வரும் நிறுவனங்கள் மற்றும் செயலிகள் குறித்த மேலும் 23 நிறுவனங்களின் பட்டியலை இலங்கை மத்திய வங்கி (CBSL) பொதுமக்களின் நலன் கருதி வெளியிட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் இத்தகைய திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதையோ அல்லது அவற்றில் இணைவதையோ தவிர்க்குமாறு இலங்கை மத்திய வங்கியின் நிதி நுகர்வோர் உறவுகள் திணைக்களம் (Financial Consumer Relations Department) அறிவுறுத்தியுள்ளது
இதேவேளை, மத்திய வங்கியினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஏனைய தடை செய்யப்பட்ட திட்டங்களின் பட்டியல் வருமாறு:
1. Tiens Lanka Health Care (Pvt) Ltd
2. Best Life International (Pvt) Ltd
3. Mark – Wo International (Pvt) Ltd
4. V M L International (Pvt) Ltd
5. Global Lifestyle Lanka (Pvt) Ltd
6. Fast3Cycle International (Pvt) Ltd
7. Sport Chain app / Sport Chain zs society Sri Lanka
8. OnmaxDT
9. MTFE App, MTFE SL Group, MTFE Success Lanka, MTFE DSCC Group
10. Fastwin (Pvt) Ltd
11. Fruugo Oline App / Fruugo Oline (Pvt) Ltd
12. Ride to Three Freedom (Pvt) Ltd
13. Qnet / Quesnet
14. Era Miracle (Pvt) Ltd மற்றும் Genesis Business School
15. Ledger Block
16. Isimaga International (Pvt) Ltd
17. Beecoin App மற்றும் Sunbird Foundation
18. Windex Trading
19. The Enrich Life (Pvt) Ltd
20. Smart Win Entrepreneur (Pvt) Ltd
21. Net Fore International (Pvt) Ltd / Netrrix
22. Pro Care (Pvt) Ltd / Shade of Procare (Pvt) Ltd
23. SGO / sgomine.com