சர்வதேச மகளிர் தினம் 2026

இன்று மார்ச் 8, சர்வதேச மகளிர் தினம். பெண்மையைப் போற்றவும், சமூகத்தின் அனைத்துத் துறைகளிலும் பெண்கள் ஆற்றிவரும் அளப்பரிய பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கவும் இந்த நாள் உலகெங்கும் கொண்டாடப்படுகிறது.
பெண்மையின் பெருமை: சர்வதேச மகளிர் தினம்
முன்னுரை
"பெண்ணுக்கு விடுதலை அளிப்பதே இந்த மண்ணுக்கு விடுதலை அளிப்பதாகும்" என்றார் பாரதியார். ஒரு சமூகத்தின் முன்னேற்றம் என்பது அந்த நாட்டுப் பெண்கள் எவ்வளவு தூரம் முன்னேறியிருக்கிறார்கள் என்பதைப் பொறுத்தே அமைகிறது. பெண்களின் சமூக, பொருளாதார, கலாச்சார மற்றும் அரசியல் சாதனைகளைக் கொண்டாடும் ஒரு மைல்கல்லாகச் சர்வதேச மகளிர் தினம் திகழ்கிறது.
வரலாற்றுப் பின்னணி: ஒரு புரட்சியின் தொடக்கம்
இந்தத் தினம் உருவானதற்குப் பின்னால் ஒரு நீண்ட போராட்ட வரலாறு உள்ளது.
1908-ம் ஆண்டு: நியூயார்க் நகரில் சுமார் 15,000 பெண்கள் அணிவகுத்துச் சென்றனர். வேலை நேரத்தைக் குறைக்கவும், சிறந்த ஊதியம் பெறவும், மிக முக்கியமாக வாக்குரிமை வேண்டியும் அவர்கள் இந்தப் போராட்டத்தை நடத்தினர்.
1910-ம் ஆண்டு: டென்மார்க்கின் கோபன்ஹேகனில் நடந்த உழைக்கும் பெண்களின் சர்வதேச மாநாட்டில், கிளாரா ஜெட்கின் (Clara Zetkin) என்பவர் சர்வதேச அளவில் மகளிர் தினத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்ற யோசனையை முன்வைத்தார்.
அங்கீகாரம்: 1975-ம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை (UN) மார்ச் 8-ம் தேதியை அதிகாரப்பூர்வமாகச் சர்வதேச மகளிர் தினமாக அறிவித்தது.
பெண்களின் சாதனைகள்: அடுப்பங்கரை முதல் விண்வெளி வரை
இன்று பெண்கள் காலடி எடுத்து வைக்காத துறைகளே இல்லை எனலாம்.
நிர்வாகம் மற்றும் அரசியல்: உலகின் பல நாடுகளைப் பெண்கள் தலைமையேற்று நடத்தி வருகின்றனர். கொள்கை முடிவெடுப்பதில் அவர்களின் பங்கு அதிகரித்துள்ளது.
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்: இஸ்ரோ (ISRO) முதல் நாசா (NASA) வரை விண்வெளி ஆய்வுகளில் பெண்களின் பங்களிப்பு அபரிமிதமானது.
பொருளாதார வளர்ச்சி: குடும்பத்தின் பொருளாதாரத்தைச் சுழற்றும் அச்சாணியாக மட்டுமன்றி, உலகப் பொருளாதாரத்தின் முக்கிய முதலீட்டாளர்களாகவும், தொழில்முனைவோராகவும் பெண்கள் உயர்ந்துள்ளனர்.
டிஜிட்டல் யுகத்தில் பெண்கள் (Women in Digital Era)
இன்றைய தொழில்நுட்ப உலகில் பெண்கள் தங்களின் தடயத்தைப் பதித்து வருகின்றனர்.
தகவல் தொழில்நுட்பம்: மென்பொருள் உருவாக்கம் (Coding), செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் தரவு அறிவியல் (Data Science) போன்ற துறைகளில் பெண்களின் பங்களிப்பு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது.
சமூக ஊடகங்கள்: பெண்கள் தங்களின் கருத்துக்களைத் துணிச்சலாகப் பதிவு செய்யவும், விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் சமூக ஊடகங்களை ஒரு வலிமையான கருவியாகப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
அரசியல்: உலக நாடுகளின் தலைவர்களாகவும், கொள்கை முடிவெடுப்பவர்களாகவும் பெண்கள் தங்கள் ஆளுமையை நிரூபித்து வருகின்றனர்.
சவால்களும் தீர்வுகளும்
முன்னேற்றங்கள் பல இருந்தாலும், இன்றும் பல இடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள், பாலினப் பாகுபாடு மற்றும் சமமற்ற ஊதியம் போன்ற சவால்கள் நீடிக்கின்றன. இவற்றைக் களைய:
பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பான சூழலை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
ஆண்களுக்கு நிகரான ஊதியம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பை வழங்க வேண்டும்.
குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே பெண் குழந்தைகளின் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்.
முடிவுரை
"மங்கையராய்ப் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டுமம்மா" - கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளையின் இந்த வரிகள் பெண்மையின் உன்னதத்தைப் பறைசாற்றுகின்றன. பெண்கள் ஒரு சமூகத்தின் பாதி பலம். அவர்களுக்குச் சமமான வாய்ப்புகளும், மரியாதையும், பாதுகாப்பும் வழங்கும் போதுதான் உலகம் முழுமையான வளர்ச்சியை அடையும். ஒவ்வொரு நாளையும் மகளிர் தினமாகக் கருதி பெண்களைக் கொண்டாடுவோம்!