மட்டக்களப்பு கல்லடி பாலத்தில் விபரீத முடிவெடுக்க முயன்ற 19 வயது யுவதி – மீனவர்களால் உயிருடன் மீட்பு!

மட்டக்களப்பில் கல்லடி பாலத்தின் மேல் இருந்து வாவியில் வீழ்ந்து தற்கொலை செய்வதற்கு வாவியில் குதித்த 19 வயது யுவதி ஒருவரை மீனவர்கள் காப்பாற்றி மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சம்பவம் செவ்வாய்க்கிழமை (13) இரவு 8.00 மணிக்கு இடம் பெற்றுள்ளதாக பொலிசார் தெரிவித்தனர்.
குறித்த கல்லடி பழைய பாலத்தில் சம்பவ தினமான செவ்வாய்க்கிழமை (13) இரவு 8.00 மணியளவில் யுவதி ஒருவர் அவரது பாட்டா மற்றும் கை பை , குடை என்பவற்றை கைவிட்டு விட்டு தற்கொலை செய்வதற்கு பாலத்தில் இருந்து வாவியில் குதித்துள்ளார். இதன்போது வாவியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த மீனவர்கள் கண்டு உடனடியாக செயல்பட்டு வாவியில் இருந்து யுவதியை மீட்டு கரைக்கு கொண்டு வந்தனர்.
இதையடுத்து பொலிசார் 1990 அம்புலன்ஸ் வண்டி ஊடாக மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலை அவசர பிரிவில் அனுமதித்து யுவதி உயிரை காப்பாற்றியுள்ள தாகவும் குறித்த யுவதி பிறிதொரு பிரதேசத்தில் இருந்து வந்துள்ளதாகவும் தற்கொலை செய்ய முற்பட்டதற்கான காரணத்தை கண்டறிய விசாரணைகள் இடம்பெற்று வருவதாக பொலிசார் தெரிவித்தனர்.
இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை மட்டு தலைமையக பொலிசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்
குறித்த கல்லடி பழைய பாலத்தில் சம்பவ தினமான செவ்வாய்க்கிழமை (13) இரவு 8.00 மணியளவில் யுவதி ஒருவர் அவரது பாட்டா மற்றும் கை பை , குடை என்பவற்றை கைவிட்டு விட்டு தற்கொலை செய்வதற்கு பாலத்தில் இருந்து வாவியில் குதித்துள்ளார். இதன்போது வாவியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த மீனவர்கள் கண்டு உடனடியாக செயல்பட்டு வாவியில் இருந்து யுவதியை மீட்டு கரைக்கு கொண்டு வந்தனர்.
இதையடுத்து பொலிசார் 1990 அம்புலன்ஸ் வண்டி ஊடாக மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலை அவசர பிரிவில் அனுமதித்து யுவதி உயிரை காப்பாற்றியுள்ள தாகவும் குறித்த யுவதி பிறிதொரு பிரதேசத்தில் இருந்து வந்துள்ளதாகவும் தற்கொலை செய்ய முற்பட்டதற்கான காரணத்தை கண்டறிய விசாரணைகள் இடம்பெற்று வருவதாக பொலிசார் தெரிவித்தனர்.
இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை மட்டு தலைமையக பொலிசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்