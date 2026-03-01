ரத்தான விமான பயணங்கள் !

on Sunday, March 01, 2026
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் வான்பரப்புகள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக, இன்றைய தினத்திற்குரிய (01) அனைத்து விமானப் பயணங்களும் இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

அதற்கமைய, பின்வரும் விமானப் பயணங்கள் இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன,

UL231 கொழும்பு - டுபாய்,

UL232 டுபாய் - கொழும்பு

UL225 கொழும்பு - டுபாய்

UL226 டுபாய் - கொழும்பு

UL217 கொழும்பு - தோஹா

UL218 தோஹா - கொழும்பு

UL253 கொழும்பு - தம்மாம்

UL254 தம்மாம் - கொழும்பு

UL265 கொழும்பு - ரியாத்

UL266 ரியாத் - கொழும்பு

UL229 கொழும்பு - குவைத்

UL230 குவைத் - கொழும்பு

