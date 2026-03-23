இலங்கை கடற்பரப்பில் எரிவாயு, எண்ணெய் வளங்கள் கண்டறிதல் சாத்தியம்
இலங்கையின் கடல்சார் பகுதிகளில் சுமார் 3 டிரில்லியன் கனஅடி (trillion cubic feet) அளவிற்கு இயற்கை எரிவாயு வளங்கள் இருக்கலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
The Sunday Morning வெளியிட்ட நேர்காணலை மேற்கோள் காட்டி, இலங்கை பெற்றோலிய வள அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் (PDASL) தலைவர் சாலிய விக்கிரமசூரிய தெரிவித்துள்ளார்.
அதன்படி, நாட்டின் கடலடியில், குறிப்பாக பிராந்திய கடற்பரப்பிலும் (territorial waters) மற்றும் பிரத்யேக பொருளாதார மண்டலத்திலும் (EEZ), “பல பில்லியன் பேரல்” அளவிலான கச்சா எண்ணெய் வளங்களும் இருக்கக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மதிப்பீடுகள், கடந்த சில ஆண்டுகளில் சேகரிக்கப்பட்ட நிலத்தடி தரவுகள் (seismic data) மற்றும் basin modelling ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகும்.
எனினும், இந்த வளங்களை வணிகரீதியாக செய்வது உடனடியாக தொடங்கப்படாது என அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முதலீட்டாளர்களை ஈர்ப்பதும், ஆராய்ச்சி உரிமங்கள் (exploration licences) வழங்குவதும் இன்னும் ஆரம்ப நிலையிலேயே உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் வகையில், 2021ஆம் ஆண்டு பெற்றோலிய வளச் சட்டம் (Petroleum Resources Act) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
“Explore Sri Lanka” திட்டத்தின் கீழ், பாரம்பரிய டெண்டர் முறையிலிருந்து திறந்த உரிமம் வழங்கும் முறைக்கு (open licensing system) மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், கடல்சார் பகுதிகள் சிறிய பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு சர்வதேச நிறுவனங்கள் அதிகமாக ஈடுபட ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.
PDASL தகவலின்படி, உலகின் பல எரிசக்தி நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே இலங்கையின் கடல்சார் வளங்களை ஆராய ஆர்வம் தெரிவித்துள்ளன. இதனால், நீண்ட காலமாக மந்தமாக இருந்த இந்த துறையில் மீண்டும் முன்னேற்றம் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.