மீண்டும் விலையை உயர்த்திய லங்கா ஐ.ஓ.சி

லங்கா IOC (LIOC) நிறுவனம், இன்றைய (மார்ச் 22) தினத்திலிருந்து அமலுக்கு வரும் வகையில் எரிபொருள் விலைகளை திருத்தியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
இது, சிலோன் பெற்றோலியம் கழகம் (Ceypetco) அறிவித்த விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டதாக குறிப்பிடப்படுகிறது.
அதன்படி, 92 ஆக்டேன் பெற்றோல் லிட்டருக்கு ரூ. 398 ஆகவும், ஆட்டோ டீசல் ரூ. 382 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விலைகள் Ceypetco அறிவித்த விலைகளுடன் ஒத்ததாகும்.
ஆனால், உயர்தர எரிபொருட்களின் விலைகள் LIOC கீழ் மேலும் அதிகமாக உள்ளது. 95 ஆக்டேன் பெற்றோல் ரூ. 487 ஆகவும், லங்கா சுப்பர் டீசல் ரூ. 572 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பிரீமியம் வகை எரிபொருட்களிலும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, Xtra Premium Petrol ரூ. 465, Xtra Mile ரூ. 551 மற்றும் Xtra Green Diesel ரூ. 588 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.