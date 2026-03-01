ஈரானின் உயர்ந்த தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி உயிரிழந்ததாக அந்நாட்டு அரசுமூல ஊடகங்கள் உறுதிப்படுத்தின !

ஈரானின் உயர்ந்த தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி (86) காலமானதாக அந்நாட்டு அரசுமூல ஊடகங்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. 1989ஆம் ஆண்டு முதல் நாட்டின் உயர்ந்த தலைவராக பதவி வகித்த அவர், அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் மேற்கொண்ட தாக்குதல்களின் பின்னணியில் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டெஹ்ரான் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் நடத்திய இராணுவத் தாக்குதல்களுக்கு பின்னர் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
கமேனியின் மறைவையடுத்து நாடு முழுவதும் 40 நாள் துக்கஅஞ்சலி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ஏழு நாட்கள் பொது விடுமுறையாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
“தனது கடமைகளை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்தபோது” அவர் உயிரிழந்ததாக அரசுத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், அவரது மரணத்திற்கு இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவே காரணம் என ஈரான் அதிகாரிகள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
மத்திய கிழக்கில் மிகுந்த செல்வாக்கு கொண்ட தலைவர்களில் ஒருவராகக் கருதப்பட்ட கமேனி, அரசியல், மத மற்றும் இராணுவ அமைப்புகளின் மீது இறுதி அதிகாரம் கொண்டிருந்தார். அவரது மறைவு ஈரானின் ஆட்சியில் ஒரு வெற்றிடத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
புதிய உயர்ந்த தலைவரைத் தேர்வு செய்ய ‘அசெம்ப்ளி ஆஃப் எக்ஸ்பெர்ட்ஸ்’ (Assembly of Experts) கூட்டம் விரைவில் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த சம்பவத்திற்கு பிராந்திய நாடுகளின் பதில்கள் மாறுபட்டுள்ளன. சில தலைவர்கள் அமைதியை வேண்டுகோள் விடுத்துள்ள நிலையில், மேலும் பதற்றம் அதிகரிக்கலாம் என எச்சரிக்கைகளும் விடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிகழ்வு ஈரான் மற்றும் மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தின் அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு சூழ்நிலைகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
