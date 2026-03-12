ஆபத்தான முறையில் வண்டி ஓட்டிய முச்சக்கர வண்டி ஓட்டுநர் கைது

on Thursday, March 12, 2026
No comments


கட்டுகஸ்தோட்ட பகுதியில் ஆபத்தான முறையில் முச்சக்கர வண்டி  ஓட்டிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதைத் தொடர்ந்து 26 வயதுடைய ஓட்டுநர் ஒருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

போலீசார் தெரிவித்ததன்படி, கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் மேற்கொண்ட மருந்து பரிசோதனையில் அவர் கஞ்சா பயன்படுத்தியிருந்தது தெரியவந்துள்ளது.

சந்தேகநபர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், அந்த மூன்று சக்கர வண்டியின் உரிமம் மாற்ற ஆவணங்களிலும் குறைபாடுகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டதால், வாகனத்தை விற்றவரும் வாங்கியவரும் தொடர்பாகவும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.


You may like these posts