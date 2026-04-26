சட்டவிரோத மதுபானம் 370 பாட்டில்கள் பறிமுதல் - இருவர் கைது

on Sunday, April 26, 2026
சனிக்கிழமை (25.04.2026) இரண்டு தனித்தனி சோதனைகளை பொலிஸார் மேற்கொண்டதில், ஹொரண மற்றும் நீர்கொழும்பு பொலிஸ் பிரிவுகளில் சட்டவிரோத மதுபானங்கள் அதிகளவில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன், இரண்டு சந்தேகநபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

முதல் நடவடிக்கையாக, வாலானா மத்திய ஊழல் தடுப்பு மற்றும் ஒழிப்பு பிரிவினர், கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் ஹொரண பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பெல்பொல வட்டா பகுதியில் சோதனை மேற்கொண்டனர். இதன்போது, மூனகம பகுதியைச் சேர்ந்த 60 வயதுடைய நபர் ஒருவர் 187.5 லிட்டர் (250 பாட்டில்கள்) சட்டவிரோத மதுபானங்களுடன் கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர், அவர் ஹொரண பொலிஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதுடன் மேலதிக விசாரணைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

அதே நாளில் நடைபெற்ற மற்றொரு சம்பவத்தில், நீர்கொழும்பு பொலிஸ் நிலைய அதிகாரிகள் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் தலுபத்த பகுதியில் சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 49 வயதுடைய நபர் ஒருவர் 90 லிட்டர் (120 பாட்டில்கள்) சட்டவிரோத மதுபானங்களுடன் கைது செய்யப்பட்டார். சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை நீர்கொழும்பு பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

