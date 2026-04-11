ரூ.39 இலட்சத்து 15 ஆயிரம் மதிப்புள்ள சட்டவிரோத சிகரெட்டுகளுடன் சீன நபர் கைது !

on Saturday, April 11, 2026
ரூ.39 இலட்சத்து 15 ஆயிரம் மதிப்புள்ள சிகரெட்டுகளை சட்டவிரோதமாக நாட்டுக்குள் கொண்டு வர முயன்ற 35 வயதுடைய சீன வியாபாரி ஒருவர் இன்று (11) அதிகாலை கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் (BIA) சுங்க அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டார்.

சந்தேக நபர் மலேசியாவின் குவாலாலம்பூரிலிருந்து Batik Air (OD-297) விமானத்தில் அதிகாலை 12.50 மணியளவில் வந்திருந்தார்.

அறிவிக்கப்படாத சிகரெட் சரக்குகளை விமான நிலையத்திலிருந்து வெளியேற்ற முயன்ற போது அவர் சுங்க அதிகாரிகளால் தடுக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையின் பின்னர், சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட அனைத்து சிகரெட்டுகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன், சந்தேக நபருக்கு ரூ.100,000 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

