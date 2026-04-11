மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வெறும் 50,300 பேருக்கு மாத்திரமே அஸ்வெசும வழங்கப்படுகிறது ; ஏனையோரின் நிலை என்ன? - சாணக்கியன் கேள்வி

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வறுமைக்கோட்டின் கீழ் வாழ்கின்றார்கள். குறைந்தது இரண்டு இலட்சம் குடும்பங்களுக்கு இந்த உதவி தேவைப்படுகின்றது. ஆனால் வெறும் 50,300 பேருக்கு மாத்திரமே அஸ்வெசும வழங்கப்படுகின்றது. ஏனையோரின் நிலை என்ன? அவர்கள் முன்வைத்த மேன்முறையீடுகளுக்கு என்ன நடந்தது? என இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் இராசமாணிக்கம் கேள்வியெழுப்பினார்.
பாராளுமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (10) நடைபெற்ற அமர்வின்போது நிலையியல் கட்டளை 27 / 2 இன் கீழ் கேள்விகளை முன்வைத்து உரையாற்றுகையில் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
அங்கு அவர் மேலும் உரையாற்றியதாவது,
இன்று எமது நாட்டிலே 'அஸ்வெசும' நலன்புரித் திட்டமானது 24 மில்லியன் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு சக்தியாகக் கருதப்படுகின்றது.
ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்தத் திட்டத்திற்கான தகுதிகளைத் தீர்மானிக்க அரசாங்கம் இன்னும் 2019 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட தரவுகளையே பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது.
2019 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு இந்த நாடு கோவிட் பெருந்தொற்றையும், வரலாற்றில் எப்போதுமில்லாத மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியையும் சந்தித்திருக்கின்றது.
உலக வங்கியின் தரவுகளின்படி, இலங்கையின் வறுமை விகிதமானது 11 சதவீதத்திலிருந்து 25 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. நிலைமை இவ்வளவு மோசமாக இருக்கும்போது, காலாவதியான தரவுகளை வைத்துக்கொண்டு மக்களுக்கு எவ்வாறு சரியான முறையில் நிவாரணங்களை வழங்க முடியும்? இதனால்தான் தகுதியுள்ள பல ஏழைக் குடும்பங்கள் இன்று அஸ்வெசும திட்டத்தில் உள்வாங்கப்படாமல் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
அரசாங்கம் இன்று நூறு பில்லியன் ரூபாய்களை அஸ்வெசும திட்டத்திற்காக ஒதுக்கியுள்ளதாகக் கூறுகின்றது. இந்த நிதி எங்கிருந்து வருகின்றது? வரவு செலவுத் திட்டத்தில் ஏற்கனவே ஒதுக்கப்பட்ட நிதியிலிருந்து இது கழிக்கப்படுகின்றதா? அல்லது புதிய நிதி ஆதாரங்கள் தேடப்பட்டுள்ளதா? என்பதை அமைச்சர் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.
அதேபோன்று, அஸ்வெசும கிடைக்காத, ஆனால் மிகவும் வறிய நிலையில் உள்ள குடும்பங்களுக்கு அரசாங்கம் வைத்துள்ள மாற்றுத் திட்டம் என்ன?
அஸ்வெசும நலன்தொகை திட்டம் சுமார் 2.4 மில்லியன் பயனாளி குடும்பங்களின் தகுதியை 22 சமூக-பொருளாதாரக் குறியீடுகளின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கிறது.
வறுமையை அளவிடுவதற்கான அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அடிப்படையான மேற்கொண்ட கடைசி முழுமையான குடும்ப வருமான மற்றும் செலவினக் கணக்கெடுப்பு 2019ஆம் ஆண்டுக்குரியது.
2022ஆம் ஆண்டுக்கான கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படவில்லை. 2025ஆம் ஆண்டுக்கான கணக்கெடுப்பு தற்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இதன் முடிவுகள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில், இலங்கை கொவிட் -19 தொற்று, சுதந்திரத்திற்குப் பிந்தைய மிகக் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் டிட்வா பேரழிவு ஆகியவற்றை எதிர்கொண்டுள்ளது.
இந்தச் சூழ்நிலைகள் வறுமை அளவை சுமார் 11சதவீதத்தில் இருந்து 25 சதவீதமாக மேல் உயர்த்தியுள்ளதாக உலக வங்கி மதிப்பிடுகிறது. மேலும், மேற்காசியப் போரின் தாக்கத்தால் விலைவாசி உயர்ந்து, பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு கூடுதல் சுமை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், தற்போதைய தேசிய வறுமை மதிப்பீடு இல்லாமல் நலத்திட்ட முடிவுகள் எடுக்கப்படுவது குறித்து நான் அமைச்சரிடம் விளக்கம் கோருகிறேன்.
2019க்குப் பிந்தைய தேசிய வறுமை விகிதத்திற்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு அரசிடம் உள்ளதா? அது வெளியிடப்பட்டுள்ளதா? 2025ஆம் ஆண்டுக்கான முடிவுகள் எப்போது நிறைவுபெற்று பொதுமக்களுக்கு வெளியிடப்படும் என்று அரசு எதிர்பார்க்கிறதா? 2025 குடும்ப வருமானம் மற்றும் செலவினம் கணக்கெடுப்பு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்ட பின், அஸ்வெசும திட்டத்தின் அடுத்த கட்டம் ஆரம்பிக்கும் முன் தகுதி அளவுகோல்களை மறுசீரமைப்பதற்கு அரசு உறுதி அளிக்கிறதா?
அப்படியானால், அதன் காலக்கட்டம் என்ன? சமீபத்திய கட்டண சுற்றின் படி, மாவட்ட வாரியாக மிகவும் ஏழைகள், ஏழைகள், பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள், முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் சிறுநீரக நோயாளிகள் ஆகிய பிரிவுகளில் செயலில் உள்ள மொத்த பயனாளிகள் எண்ணிக்கை என்ன?
அஸ்வெசும தகுதி தீர்மானங்களுக்கு எதிராக இதுவரை எத்தனை மேல்முறையீடுகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன? அவற்றில் எத்தனை தீர்க்கப்பட்டுள்ளன? மேல்முறையீட்டாளரின் பக்கம் தீர்மானிக்கப்பட்ட சதவீதம் என்ன? (மாவட்ட வாரியாகவும், பிரிவு வாரியாகவும்)
ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட எரிபொருள் விலை சலுகைகளுக்கு அப்பால், மேற்காசியப் போரின் தாக்கத்தால் ஏற்பட்டுள்ள வாழ்க்கைச் செலவின் உயர்விலிருந்து பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களை பாதுகாக்க அரசு என்ன கூடுதல் நடவடிக்கைகள் எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளது?
மேலும், அஸ்வெசும திட்டத்தின் நிர்வாகத்தில் காணப்படும் தாமதங்கள், பிழைகள் மற்றும் செயல்திறன் குறைபாடுகளை கருத்தில் கொண்டு, இந்தப் பாதுகாப்பு எந்த முறையின் மூலம் வழங்கப்படும்? என்றார்.