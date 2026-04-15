பொதுஜன பெரமுனா கடந்த கால பிழைகளில் இருந்து கற்றுக்கொண்டு முன்னேறும் – நாமல் ராஜபக்ச

on Wednesday, April 15, 2026
கடந்த கால பிழைகளில் இருந்து கற்றுக்கொண்டு முன்னேற வேண்டும் என ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனாவின் (SLPP) தேசிய அமைப்பாளர் நாமல் ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார். மேலும் சிந்தனை, கலாச்சாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் இளைஞர் வலுப்படுத்தல் அவசியம் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

இன்று (15) கார்ல்டன் இல்லத்தில் நடைபெற்ற புத்தாண்டு சடங்குகளில் கலந்து கொண்ட பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும்போதே அவர் இதனை கூறினார்.

புத்தாண்டு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து, சிங்கள மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு எங்கள் அனைவருக்கும் பொதுவான கலாச்சார பாரம்பரியம் ஆகும்; அதை பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

நாடு தற்போது சவாலான சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டு வருகிறதென தெரிவித்த அவர், ஒன்றுபட்டு நேர்மையான எண்ணத்துடன் செயல்பட்டால் அதை கடக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையையும் வெளியிட்டார்.

“அனைவரும் தவறுகள் செய்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டு, அதிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு முன்னேற வேண்டும்,” என அவர் கூறினார். மேலும், கடந்த பிழைகளை சமூகமும் ஏற்றுக்கொண்டு, கலாச்சார மதிப்புகளை பாதுகாக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார்.

இளைஞர்களை சரியான பாதையில் வழிநடத்துவதின் அவசியத்தையும், அவர்கள் நாட்டின் வளர்ச்சியில் பங்களிக்க வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டியதையும் அவர் வலியுறுத்தினார். இளைஞர்களின் மீது நம்பிக்கை குறைந்து வருவது குறித்து கவலை இருப்பதாகவும் கூறினார்.

நாட்டில் கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட சில அமைதியின்மை சம்பவங்களை குறிப்பிட்ட அவர், சில தனிப்பட்ட நிகழ்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டு முழு இளைஞர் சமுதாயத்தையும் மதிப்பிடக் கூடாது என தெரிவித்தார்.

இறுதியாக, இலங்கையின் எதிர்காலம் இளைஞர்களின் திறமைகளை சரியாக பயன்படுத்துவதிலும், தேசிய ஒற்றுமையை வலுப்படுத்துவதிலும் தான் உள்ளது என அவர் கூறினார்.

