பாடசாலையில் மதுபானம் அருந்திய மாணவர்கள் கைது

ஹல்துமுல்ல பகுதியில் உள்ள முன்னணி பாடசாலையொன்றை சேர்ந்த 16 வயதுடைய மாணவர்கள் குழுவொன்று பாடசாலை நேரத்தில் மதுபானம் அருந்திய சம்பவத்துக்காக நேற்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்களில் ஒருவரின் உடல்நிலை மோசமடைந்ததால் ஹல்துமுல்ல மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, பின்னர் தீயத்தலாவை அடிப்படை மருத்துவமனைக்கு அவசர நிலையில் மாற்றப்பட்டார்.
மருத்துவமனை தகவலின்படி, மதுபானத்தின் வாசனையை மறைக்க அவர் முதலில் அழகு சாதனப் பொருளை பயன்படுத்திய பின்னர் மதுபானம் அருந்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹல்துமுல்ல பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி சிஐ அசோக இந்துநில் ரத்நாயக்க, சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்களின் அதிபர் மற்றும் பெற்றோர்களை அழைத்து மேலதிக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமென தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கிடையில், இந்த சம்பவம் குறித்து பிரதேச மக்கள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர்.