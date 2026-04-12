புறக்கோட்டை மத்திய பஸ் நிலையத்தை சேதப்படுத்தியவர் கைது !

on Sunday, April 12, 2026
சமீபத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட புறக்கோட்டை மத்திய பஸ் நிலையத்தில் ஏற்பட்ட சொத்து சேதம் தொடர்பாக ஒரு சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

2026 ஏப்ரல் 8 ஆம் தேதி புதுப்பித்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்கப்பட்ட இந்த பஸ் நிலையத்தில், புதிதாக நிறுவப்பட்ட பல வசதிகள் சேதமடைந்ததைத் தொடர்ந்து நலன்புரி பிரிவு புறக்கோட்டை பொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு அளித்தது.

பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்ததன்படி, மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில், கேளனியைச் சேர்ந்த 33 வயதுடைய ஒருவர் ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி கேளனி பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மேலும், சந்தேக நபரிடமிருந்து திருடப்பட்ட பொருட்களில் சிலவற்றையும் பொலிஸார் மீட்டுள்ளனர்.

