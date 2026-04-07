நிலக்கரி கொள்முதல் : விசேட தணிக்கை அறிக்கை வெளியீடு

லக்விஜய மின்நிலையத்திற்காக இலங்கை நிலக்கரி நிறுவனத்தினால் நிலக்கரி கொள்வனவு செய்யப்பட்ட செயல்முறை மற்றும் 2025/2026 பருவத்திற்கான கொள்முதல் தொடர்பான விசேட தணிக்கை அறிக்கையை கணக்காய்வாளர் நாயகம் வெளியிட்டுள்ளார்.
பாராளுமன்ற பொது நிறுவனங்கள் பற்றிய குழு (COPE) விடுத்த கோரிக்கைக்கு அமைய இந்த அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிக்கையின் ஊடாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள முக்கிய விடயங்கள் வருமாறு:
நிலக்கரி விநியோகத்திற்கான ஏலங்கள் கோரப்பட்ட திகதியில், ஒப்பந்தத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட 'ட்ரைடென்ட்' (Trident) நிறுவனம் தனது பதிவைக்கூட பூர்த்தி செய்திருக்கவில்லை என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. முழுமையான பதிவுக்கட்டணத்தைச் செலுத்தாத மூன்று நிறுவனங்களுக்கு ஏலங்களைச் சமர்ப்பிக்க வாய்ப்பளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தெரிவு செய்யப்பட்ட ட்ரைடென்ட் நிறுவனமும் அதில் உள்ளடங்குகிறது.
ஏற்றுமதி செய்யப்படும் துறைமுகத்தில் நிலக்கரியின் தரத்தைப் பரிசோதித்த ஆய்வுகூடத்தின் அனுமதிப்பத்திரம் ரத்து செய்யப்பட்ட ஒன்று எனத் தணிக்கை அறிக்கை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. 'மித்ரா எஸ்.கே சவுத் ஆப்ரிக்கா' (Mitra SK South Africa) நிறுவனத்தினால் நியமிக்கப்பட்ட 'PT Mitra SK Analisa Testama Samarinda' என்ற இந்தோனேசிய நிறுவனம், 2025 டிசம்பர் 29 அன்று தனது உரிமத்தை இழந்திருந்த போதிலும் பரிசோதனை அறிக்கைகளை வழங்கியுள்ளது. 2026 மார்ச் 31 வரையிலும் அந்த நிறுவனத்தின் உரிமம் புதுப்பிக்கப்பட்டதற்கான எவ்வித ஆதாரங்களும் தணிக்கையில் கண்டறியப்படவில்லை.
இலங்கைக்கு நிலக்கரியை இறக்கக்கூடிய சாதகமான காலப்பகுதியான 2025 நவம்பர் 13 முதல் டிசம்பர் 30 வரையான 40 நாட்களில், ஒரு கப்பலைக்கூட நாட்டுக்குக் கொண்டுவர இலங்கை நிலக்கரி நிறுவனம் தவறியுள்ளது. இதனால் ஏற்பட்ட தட்டுப்பாட்டை நிவர்த்தி செய்ய, கடந்த மார்ச் 18 அன்று அவசர கொள்முதல் மூலம் 'தரஞ்சோட் ரிசோர்ஸ்' (Taranjot Resource) என்ற நிறுவனத்திடம் நிலக்கரி கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த நிறுவனமும் கடந்த 36 மாத காலப்பகுதியில் லக்விஜய மின்நிலையத்திற்குத் தேவையான குறைந்தபட்ச வெப்பத் தரத்தைக் (5,900 kcal/kg) கொண்ட நிலக்கரியை வழங்கத் தவறிய ஒரு நிறுவனமாகும்.
ஏற்றுமதி துறைமுக அறிக்கைகளுக்கும் லக்விஜய மின்நிலையத்தின் தரவுகளுக்கும் இடையே முரண்பாடுகள் காணப்பட்ட போதிலும், உண்மையான தரத்தை உறுதிப்படுத்த இலங்கை நிலக்கரி நிறுவனம் மாற்று வழிகளைப் பயன்படுத்தவில்லை. உரிய காலத்திற்குள் போதிய நிலக்கரியைக் கொண்டுவரத் தவறியுள்ளமை மற்றும் தரமற்ற நிலக்கரி வழங்கப்பட்டுள்ளமை ஆகியவற்றின் காரணமாக, வருங்காலத்தில் தடையில்லா மின்சார விநியோகத்திற்குப் பாரிய அச்சுறுத்தல் ஏற்படக்கூடும் என கணக்காய்வாளர் நாயகம் எச்சரித்துள்ளார்.