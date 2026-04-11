குழந்தைகள் விளையாட்டு பொருட்களில் மறைத்து போதைப்பொருள் கடத்தல் – பொலிஸ் எச்சரிக்கை

குழந்தைகளின் விளையாட்டு பொருட்களுக்குள் மறைத்து கூரியர் சேவைகள் மூலம் போதைப்பொருள் கடத்தப்படும் புதிய நடைமுறை அதிகரித்து வருவதால், பொலிஸார் உயர் எச்சரிக்கையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சாதாரணமாக பாதிப்பற்றதாக தோன்றும் பொருட்களுக்குள் போதைப்பொருட்களை மறைத்து அனுப்புவதன் மூலம் வழக்கமான பாதுகாப்பு சோதனைகளை தவிர்க்க இந்த முறையை கடத்தல் குழுக்கள் பயன்படுத்தி வருவதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
அம்பாறை பிராந்திய குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு மேற்கொண்ட சோதனை நடவடிக்கையின் போது, கல்முனை பகுதிகளில் செயல்பட்ட பெரிய அளவிலான போதைப்பொருள் விநியோக வலையமைப்புடன் தொடர்புடைய ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இந்த முறை கவனம் திரும்பியுள்ளது.
சந்தேக நபர் புதன்கிழமை கல்முனை கடற்கரைப் பகுதியில் 107 கிராம் “ICE” எனப்படும் கிரிஸ்டல் மெத்தாம்பெட்டமைன் உடன் கைது செய்யப்பட்டார்.
இந்த நடவடிக்கை, பிரதம பொலிஸ் பரிசோதகர் சதரசிங்கின் வழிகாட்டுதலின் கீழ், ஊழல் தடுப்பு பிரிவு துணை பொலிஸ் பரிசோதகர் பிரியங்கர நிலாதாரி தலைமையிலான குழுவினரால் முன்னெடுக்கப்பட்டது.
சோதனையின் போது, உயர் தரமான போதைப்பொருட்கள் குழந்தைகளின் விளையாட்டு பொருட்களுக்குள் கவனமாக மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
மேலும், போதைப்பொருள் விற்பனை மூலம் கிடைத்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் ரூ. 39,620 பணம், பொருட்களை எடைக்காக பயன்படுத்திய மின்சாதன தராசு மற்றும் இரண்டு கைப்பேசிகளும் பொலிஸாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.