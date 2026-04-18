ஈரான் மீண்டும் ஹோர்முஸ் நீரிணையை மூடியது !

on Saturday, April 18, 2026
No comments

ஈரான் இன்று (18) மீண்டும் ஒருமுறை ஹோர்முஸ் நீரிணையை மூடியுள்ளது.

பிரதான கப்பல் போக்குவரத்துப் பாதை மீண்டும் மூடப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் ஊடாகக் கப்பல்கள் பயணிப்பதற்கு ஈரானின் அனுமதி அவசியம் எனவும் ஈரானின் அரச ஊடகமான 'IRIB' அறிவித்துள்ளது.

