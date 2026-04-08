மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் சொத்துக்கள், வருமானத்தை வெளியிட இலஞ்ச ஆணைக்குழு காலக்கெடு !

சொத்துக்கள், செலவுகள் மற்றும் வருமான ஆதாரங்கள் குறித்த விவரங்களைக் கொண்ட பிரமாணப் பத்திரத்தை ஏப்ரல் 10-ஆம் திகதிக்கு முன்னரோ அல்லது அன்றோ சமர்ப்பிக்குமாறு முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு இலஞ்ச ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது. இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்கும் ஆணைக்குழு முன்னெடுத்துவரும் தொடர் விசாரணைகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த அறிவிப்பின்படி, ராஜபக்ஷ தனது சொத்துக்கள், கடன்கள், செலவினங்கள் மற்றும் வருமான ஆதாரங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு விரிவான அறிக்கையை குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளார்.
இந்தக் கோரிக்கைக்கு இணங்கத் தவறினால், சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்களின்படி மேலும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம் என்று அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டனர்.
இந்த அறிவிப்பு தொடர்பாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ உடனடியாக எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை.