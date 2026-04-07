இன்றைய இரவு ஒரு முழு நாகரிகத்தினதும் முடிவாக அமையக்கூடும் - டொனால்ட் ட்ரம்ப்

on Tuesday, April 07, 2026
No comments



அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தனது 'TruthSocial' தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள ஒரு பதிவைத் தொடர்ந்து, அடுத்த சில மணித்தியாலங்கள் ஈரானுக்கு மிகவும் தீர்மானமிக்கதாக அமையும் என எதிர்வு கூறப்பட்டுள்ளது.

குறித்த பதிவில், அமெரிக்க நேரப்படி இன்றைய இரவு ஒரு முழு நாகரிகத்தினதும் முடிவாக அமையக்கூடும் என அமெரிக்க ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அவ்வாறு நடப்பதை தான் விரும்பவில்லை என்றாலும், அது பெரும்பாலும் நிகழ வாய்ப்புள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

எனினும், தீவிரத்தன்மை குறைந்த மற்றும் புத்திசாலித்தனமான மனப்பாங்கு இருக்கும் பட்சத்தில், ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றம் ஏற்படக்கூடும் என்றும் அவர் தனது பதிவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

உலகின் நீண்ட மற்றும் சிக்கலான வரலாற்றில் மிக முக்கியமான தருணங்களில் ஒன்றாக இன்றைய இரவு அமையும் என்றும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி கூறியுள்ளார்.

ஹோர்முஸ் நீரிணையை மீண்டும் திறப்பதற்காக ஈரானுக்கு வழங்கப்பட்ட கால அவகாசம், அமெரிக்க நேரப்படி இன்று இரவு 8.00 மணியுடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையிலேயே அமெரிக்க ஜனாதிபதியிடமிருந்து இந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

