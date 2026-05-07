தேயிலைத் தோட்டம், தொழிற்சாலை ஊழியர்களுக்காக புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் முன்மொழிவு

on Thursday, May 14, 2026
தேயிலைத் துறை மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்காக புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை விவசாய மற்றும் விவசாயக் காப்புறுதிச் சபை அறிவித்துள்ளது.

விவசாய, கால்நடை, காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள இந்தத் திட்டம், விவசாய மற்றும் விவசாயக் காப்புறுதிச் சபை மற்றும் தோட்ட மற்றும் சமூக உள்கட்டமைப்பு அமைச்சு ஆகியவற்றின் கூட்டுப் பங்களிப்புடன் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.

முன்மொழியப்பட்டுள்ள இத்திட்டத்தின் கீழ், தேயிலைத் தோட்டங்கள் மற்றும் தேயிலைத் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் இதில் இணைந்துகொள்ளத் தகுதி பெறுவார்கள் என்பதுடன், பங்களிப்பாளர்கள் தங்களது நிதித் திறனுக்கு ஏற்ப காப்பீட்டுத் தவணைத் தொகைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்பும் வழங்கப்படும்.

இதன்படி, 18 வயதில் இணையும் ஒரு நபர் காலாண்டுக்கு (மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை) 600 ரூபாய் பங்களிப்பைச் செலுத்தினால், அவர் 60 வயதை எட்டும்போது மாதந்தோறும் 5,000 ரூபாய் ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தகுதி பெறுவார்.

செலுத்தப்படும் காப்பீட்டுத் தவணைத் தொகையைப் பொறுத்து, பங்களிப்பாளர்கள் 15,000 ரூபாய், 20,000 ரூபாய், 25,000 ரூபாய் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாதாந்த ஓய்வூதியங்களைப் பெறலாம் என்று அதிகாரிகள் மேலும் தெரிவித்துள்ளனர்.

பங்களிப்பாளர்கள் தங்களது ஓய்வூதியச் சலுகைகளை மேம்படுத்துவதற்காக, எந்தவொரு கட்டத்திலும் தங்களது காப்பீட்டுத் தவணைத் தொகை கொடுப்பனவுகளை அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பையும் கொண்டிருப்பர்.

கூடுதலாக, பங்களிப்பாளர் ஒருவர் விபத்து காரணமாக முழுமையான அல்லது பகுதியளவிலான ஊனத்தை எதிர்கொண்டால் அல்லது ஓய்வூதியம் பெறும் வயதை அடைவதற்கு முன்னர் மரணமடைந்தால், அதற்கான ஆயுள் காப்புறுதி இழப்பீட்டையும் இத்திட்டம் வழங்குகிறது.

ஓய்வூதியச் சலுகைகளைப் பெற்றுக்கொண்டிருக்கும் போது ஒரு பங்களிப்பாளர் மரணமடைந்தால், அந்தத் தகுதி அவரது மனைவிக்கு அல்லது கணவனுக்கு மாற்றப்படும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தேயிலைத் துறைத் தொழிலாளர்கள் தொடர்ந்து வேலை செய்வதற்கான உடல் வலிமையை இழந்திருக்கும் முதிய வயதில், அவர்களது சமூகப் பாதுகாப்பையும் நல்வாழ்வையும் உறுதி செய்வதே இந்த காப்புறுதித் திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கம் என்று அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

