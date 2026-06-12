ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் மறுசீரமைப்பு குழுவுக்கு அமைச்சரவை அனுமதி..

ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலோபாய மீளாய்வு மற்றும் மறுசீரமைப்பு பணிகளுக்காக, டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் தொடர்பான ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகர் கலாநிதி ஹான்ஸ் விஜயசூரிய தலைமையில் குழுவொன்றை நியமிப்பதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
இக்குழுவின் ஏனைய உறுப்பினர்கள்
ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட பொருளாதார ஆலோசகர் துமிந்த ஹுலங்கமுவ
நிதி மற்றும் கார்ப்பரேட் மூலோபாய நிபுணர் தேஷால் டி மெல்
பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் முதலீட்டு வங்கித் தொழில், நிறுவனங்களின் இணைப்பு மற்றும் கையகப்படுத்தல் நிபுணர் துமித் பெர்னாண்டோ
நிதி அமைச்சின் செயலாளர் அல்லது அவரது பிரதிநிதி ஒருவர்
போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் ஊடக அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளர் / சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அதிகார சபையின் பிரதிநிதி அல்லது பிரதிநிதிகள்
ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர்
விமானப் போக்குவரத்து மற்றும் பொதுச் சட்டம் ஆகிய துறைகளில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த சட்ட வல்லுநர்கள்
விமானப் போக்குவரத்து துறைசார் நிபுணர்கள்