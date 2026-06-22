கல்முனை மணல் சேவையைச் சேர்ந்த பத்மநாதன் ஜீவதிஷான் தேசபந்து மற்றும் கௌரவ கலாநிதி பட்டங்கள் வழங்கி கௌரவிப்பு

மட்டக்களப்பை இருப்பிடமாக கொண்ட அமரர்களான பெரும்பாக உத்தியோகத்தர் பத்மநாதன் தாதிய சகோதரி திருமதி பத்மநாதன் ஆகியோரின் கனிஷ்ட புத்திரன் ஜீவதிஷான் கடந்த 30 வருடங்களாக பல்வேறு வகையில் மட்டக்களப்பு மக்களுக்கு செய்த பொது சேவைகளுக்காக சனியன்று (20) கல்லடி கிறீன் காடின் விருந்தினர் விடுதியில் மனிதாபிமான மனித உரிமைகள் அமைப்பினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட நிகழ்வில் தேசபந்து மற்றும் கௌரவ கலாநிதி பட்டங்கள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டார்.
இவர் தனது சேவைகளை இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்கம் மனிதாபிமான மனித உரிமை அமைப்பு சென் ஜோன்ஸ் அம்பியூலன்ஸ் அமைப்புக்களின் அங்கத்தவராக இருந்து தனது அளப்பரிய மக்களுக்கான பொது சேவைகளை அர்ப்பணிப்புடன் மேற்கொண்டு வருகின்றார்.
தற்போது அகில இலங்கை சமாதான நீதிவான் ஆகவும் செயற்பட்டு வருகின்றார்.இவர் தற்போது மணல்சேனை ஜெனறோசை கரம் பிடித்து கல்முனை மணல்சேனையை வதிவிடமாக கொண்டு தனது பொது சேவையை விஸ்தரித்துள்ளார்.