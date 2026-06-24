மதிப்புக்கூட்டு வரி (VAT) வரம்பைக் குறைக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தாத முடிவை வரவேற்கும் ஹர்ஷா டி சில்வா

நாடாளுமன்ற நிதிக் குழுவின் (CoPF) தலைவர் டாக்டர் ஹர்ஷா டி சில்வா, மதிப்புக்கூட்டு வரி (VAT) பதிவிற்கான ஆண்டு விற்றுமுதல் வரம்பை ரூ. 60 மில்லியனிலிருந்து குறைக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தாத அரசின் முடிவைப் பாராட்டியுள்ளார்.
டாக்டர் ஹர்ஷா டி சில்வா தனது X கணக்கில் பதிவிட்ட ஒரு பதிவில் இந்தக் கருத்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.
வணிக அமைப்புகள், வரி நிபுணர்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. மேலும், இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால், சமீபத்திய பொருளாதார சவால்களிலிருந்து இன்னும் மீண்டு வரும் சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (SMEs) மீது இது கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்தும் என்று ஹர்ஷா டி சில்வா குறிப்பிட்டார்.
வரி அடிப்படை விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்றாலும், அது நியாயமான மற்றும் சமமான முறையில் செய்யப்பட வேண்டும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
சிறு வணிகங்கள் மீது அதிக வரிச்சுமையை சுமத்துவதற்குப் பதிலாக, வரிக்கசிவு மற்றும் வசூல் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
முன்மொழியப்பட்ட வரம்புக் குறைப்பு, விதிமுறைகளைப் பின்பற்றாத சிறு வணிகர்களை அபராதங்களுக்கும் சட்டரீதியான அபாயங்களுக்கும் உள்ளாக்கக்கூடும் என்றும், சில துறைகளில் மதிப்புக்கூட்டு வரி (VAT) வசூல் மற்றும் செலுத்துவதில் சிக்கல்கள் இருப்பதாகவும் அந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குறிப்பிட்டார்.
இந்தப் பிரச்சினை பொது நிதிக் குழுவிலும் நாடாளுமன்றத்திலும் பலமுறை எழுப்பப்பட்டதாகவும், கலந்தாலோசனையின் போது பெறப்பட்ட பெரும்பாலான பொதுக் கருத்துக்கள் முன்மொழியப்பட்ட வரம்பைக் குறைப்பதற்கு எதிராகவே இருந்தன என்றும் அவர் கூறினார்.
மதிப்புக்கூட்டு வரி வரம்பைக் குறைப்பதன் நோக்கம், வரித் தளத்தை விரிவுபடுத்துவதும் மாநில வருவாயை வலுப்படுத்துவதும் ஆகும் என்று அரசாங்கம் கூறியிருந்தது.
இருப்பினும், இந்த நடவடிக்கை சிறு வணிகங்களின் செலவுகளை அதிகரிக்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்டினர்.