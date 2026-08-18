கைது செய்யப்பட்ட நான்கு வங்கி முகாமையாளர்கள் தொடர்பில் வெளியாகியுள்ள மேலும் பல தகவல்கள் !

உன்டியல் (Undial) அமைப்பு மூலம் பில்லியன் கணக்கான அமெரிக்க டொலர்களை சட்டவிரோதமாக நாட்டிலிருந்து வெளியே அனுப்பியது தொடர்பாகக் கைது செய்யப்பட்ட நான்கு தனியார் வங்கி மேலாளர்கள் குறித்த பல உண்மைகளை அமைச்சரவைப் பேச்சாளர் அமைச்சர் நலிந்த ஜெயதிஸ்ஸ இன்று (18) வெளியிட்டார்.
அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிப்பதற்காக நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் இது தெரிவிக்கப்பட்டது.
அக்கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர்,
இந்த நான்கு மேலாளர்களும் 89 கணக்குகள் மூலம் 10,151 முறை சட்டவிரோதமாகப் பணத்தை அனுப்பியுள்ளனர் என்பது தற்போது தெரியவந்துள்ளது என்றார்.
இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் சுங்கத்துறையின் மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் நிதிக்குற்றப் புலனாய்வுப் பணியகத்திடம் அளித்த புகாரின் பேரில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டதாகவும், அதன்படி ஜூன் 19 அன்று நீர்கொழும்புப் பகுதியில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் கூறினார்.
அங்கு நடத்தப்பட்ட மேலதிக விசாரணைகளின் விளைவாக, நான்கு வங்கி மேலாளர்களும் கைது செய்யப்பட்டதாகவும், சந்தேக நபர்கள் மீது பணமோசடித் தடுப்புச் சட்டம் மற்றும் தண்டனைச் சட்டத்தின் கீழ் நீதிமன்றங்களில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
இது குறித்து மேலும் கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர்,
“2026 ஜனவரி மாதத்தில், சுங்கத்தின் மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் FCID-க்கு அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
இந்த உண்மைகள் கொழும்பு பிரதான நீதவான் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டபோது, 210 கணக்குகள் தொடர்பான தகவல்களை வெளியிட நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியது.
விசாரணையின் போது, 2026-06-19 அன்று நீர்கொழும்பில் இருந்து ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு, அவருக்கு 7 நாள் தடுப்புக் காவல் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு, தற்போது காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
89 கணக்குகள் மூலம் 10,151 முறை பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
நாட்டிலிருந்து வெளியே எடுக்கப்பட்ட பணத்தின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 74 பில்லியன் ஆகும்.
அந்த விசாரணைகளின் விளைவாக, இந்த 4 தனியார் வங்கிகளின் மேலாளர்கள் உட்பட 4 நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
அவர்கள் மீது பணச்சலவைச் சட்டம் மற்றும் தண்டனைச் சட்டத்தின் கீழ் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இது தந்தி வழி பணப் பரிமாற்றச் சட்டத்தின் கீழும் செய்யப்பட்டுள்ளது.” என்று கூறினார்.