வெள்ள நிலைமையில் நேபாளத்தில் வசிக்கும் இலங்கையர்கள் பற்றிய விபரங்கள்! - காத்மண்டுவில் உள்ள இலங்கைத் தூதரகம் தகவல்

on Thursday, August 27, 2026
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நேபாளத்தில் நிலவும் தற்போதைய வெள்ளப்பெருக்கு அனர்த்த சூழ்நிலைக்கு மத்தியில், அங்கு வசிக்கும் மற்றும் தங்கியுள்ள இலங்கைப் பிரஜைகள் குறித்த புள்ளிவிபரத் தகவல்களைக் காத்மண்டுவில் உள்ள இலங்கைத் தூதரகம் வெளியிட்டுள்ளது.

தூதரகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள தகவல்களின்படி, நேபாளத்தில் மொத்தம் 83 இலங்கையர்கள் உள்ளனர்.

பிரிவு வாரியான விபரங்கள்:

மாணவர்கள்: 23

பணியாளர்கள் (வேலை செய்பவர்கள்): 28

சுற்றுலாப் பயணிகள்: (குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை பதிவாகவில்லை)

நேபாளப் பிரஜைகளைத் திருமணம் செய்தவர்கள் : 5

ஏனையோர்: 27

மொத்த எண்ணிக்கை : 83

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