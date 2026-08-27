போனி குதிரையைத் தாக்கிய இளைஞர் கைது
நுவரெலியா கிரிகரி ஏரியைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் போனி சவாரிக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் போனி குதிரை ஒன்றை இளைஞர் ஒருவர் கொடூரமான முறையில் தாக்கும் காட்சிகள் அடங்கிய காணொளி சமூக ஊடகங்களில் பரவியதைத் தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் தொடர்பில் பொலிஸார் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர்.
குறித்த போனியைத் தாக்கியதாகக் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ள 26 வயதுடைய ராமமூர்த்தி விஷ்ணு என்ற இளைஞரை நுவரெலியா பொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
இவர் நுவரெலியா, ஸ்ட்ராபத் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர் என பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபரை எதிர்வரும் ஓகஸ்ட் 28ஆம் திகதி நுவரெலியா நீதவான் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பில் கருத்து தெரிவித்த கிரிகரி ஏரிப் பகுதிக்கு வருகை தரும் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள், சுற்றுலாத்துறைக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் விலங்குகள் எவ்விதத்திலும் துன்புறுத்தப்படுவதில்லை என்பதை அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் எனத் தெரிவித்தனர்.
குறிப்பாக வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் மத்தியில் பிரபலமாகக் காணப்படும் போனி சவாரி போன்ற நடவடிக்கைகள் இலங்கையின் சுற்றுலா ஈர்ப்பின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதாகவும், விலங்குகள் துன்புறுத்தப்படும் சம்பவங்கள் காரணமாக இலங்கையின் சுற்றுலாத்துறைக்குரிய நற்பெயருக்குப் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும் எனவும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
இதேவேளை, கிரிகரி ஏரியைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உரிய உரிமங்களின் கீழ் போனி சவாரி சேவையில் ஈடுபட்டு வரும் போனி நடத்துநர்களும் இந்தச் சம்பவத்திற்குப் பாரிய எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளனர்.
தாங்கள் சட்டரீதியாக போனி சவாரி சேவையை முன்னெடுத்து சுற்றுலாத்துறைக்குப் பங்களிப்பு செய்து வருவதாகவும், தனிநபர் ஒருவர் விலங்கொன்றைக் கொடூரமாகத் தாக்கிய சம்பவத்தால் அனைத்து போனி நடத்துநர்கள் தொடர்பிலும் தவறான கருத்து உருவாவது நியாயமற்றது எனவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், உரிமம் பெற்றுச் சேவையில் ஈடுபடும் அனைத்து போனி நடத்துநர்களுக்கும் விலங்குகளின் சுகாதாரம், உணவு, ஓய்வு நேரம் மற்றும் சேவை நிலைமைகள் தொடர்பில் தெளிவான தரநிலைகளை நடைமுறைப்படுத்துமாறும் அவர்கள் அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதனிடையே, இலங்கை பாராளுமன்றத்தினால் ஓகஸ்ட் 6ஆம் திகதி நிறைவேற்றப்பட்டு, ஓகஸ்ட் 18ஆம் திகதி சபாநாயகரின் சான்றொப்பம் வழங்கப்பட்ட Animals (Amendment) Act, No. 19 of 2026 மூலம் 1958ஆம் ஆண்டின் 29ஆம் இலக்க Animals Act திருத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் திருத்தத்தின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாக, சட்டத்தில் இடம்பெறும் “animal” என்ற சட்டரீதியான வரைவிலக்கணத்தை விரிவுபடுத்துவது அமைவதுடன், இதன் மூலம் ஆடுகள், பன்றிகள் மற்றும் செம்மறியாடுகள் உள்ளிட்ட விலங்குகள் தொடர்பில் சட்டத்தின் சில விதிமுறைகள் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
அத்துடன், விலங்குகளைப் போக்குவரத்து செய்வது தொடர்பிலும் புதிய சட்டரீதியான தேவைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், குறிப்பிட்ட விலங்குகளைப் போக்குவரத்து செய்யும்போது உரிய அதிகாரிகளிடமிருந்து அனுமதிப்பத்திரம் பெற்றுக்கொள்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
எவ்வாறாயினும், போனி ஒன்றைத் தாக்கிய இந்தச் சம்பவம் Animals (Amendment) Act, No. 19 of 2026 இன் கீழ் நேரடியாகக் குற்றமாகும் எனத் திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிடுவதற்குப் பதிலாக, சந்தேகநபருக்கு எதிராக பொலிஸார் முன்வைக்கும் குறிப்பிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையிலேயே சட்டரீதியான நிலைமை தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.
இலங்கையில் விலங்குகள் மீதான கொடுமை தொடர்பில் நடைமுறையில் உள்ள Prevention of Cruelty to Animals Ordinance, No. 13 of 1907 இன் கீழ், விலங்குகளுக்குத் தேவையற்ற வலியை ஏற்படுத்துவது தொடர்பில் சட்டரீதியான ஏற்பாடுகள் காணப்படுவதாக நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளும் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
அதன்படி, கிரிகரி ஏரியைச் சுற்றியுள்ள போனி சவாரி சேவையை விலங்குகள் மீதான கொடுமையின்றி முன்னெடுப்பதற்கும், சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் விலங்குகளின் நலனை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் அதிகாரிகள் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு பொறிமுறையொன்றை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என சுற்றுலாப் பயணிகளும் உரிமம் பெற்ற போனி நடத்துநர்களும் வலியுறுத்துகின்றனர்.
சம்பவம் தொடர்பான விடயங்கள் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளதால், சந்தேகநபருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பில் இறுதியான தீர்மானம் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்த பின்னரே மேற்கொள்ளப்பட முடியும்.