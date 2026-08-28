இலங்கையில் பல Honda வாகன மொடல்களுக்கு Safety Recall – உரிமையாளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

இலங்கையிலுள்ள Honda வாகன உரிமையாளர்கள், தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் SRS Airbag System Upgrade Recall நடவடிக்கையின் கீழ் தங்களது வாகனங்கள் உள்ளடங்குகின்றனவா என்பதைச் சரிபார்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த Recall நடவடிக்கையில் Honda Civic, CR-V, Accord, Fit/Jazz, City, Insight, Stream, Odyssey, Integra மற்றும் Crossroad உள்ளிட்ட பல பிரபலமான Honda வாகனங்களின் குறிப்பிட்ட Model Code-கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
வாகன உரிமையாளர்கள் தங்களது Chassis Number-ஐ பயன்படுத்தி Honda Sri Lanka-வின் Safety Recall இணையத்தளத்தின் ஊடாக தங்களது வாகனத்தின் நிலையைச் சரிபார்க்க முடியும்.
தேவையான Airbag மேம்படுத்தலை மேற்கொள்ளத் தவறினால், விபத்தின்போது Airbag செயல்படும் சந்தர்ப்பத்தில் சாரதி அல்லது முன் இருக்கைப் பயணிக்கு காயம் ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இலங்கையில் Honda வாகனங்களுக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட விநியோகஸ்தரான Stafford Motor Co. (Pvt) Ltd., இந்த மேம்படுத்தல் பணிகள் முற்றிலும் இலவசமாக மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவித்துள்ளது.
Stafford Motor நிறுவனத்தால் இறக்குமதி செய்யப்படாத அல்லது இதற்கு முன்னர் அந்நிறுவனத்தில் பராமரிக்கப்படாத Honda வாகனங்களுக்கும் இந்த இலவச சேவை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.