“திலீபனுக்கு மாணவர்கள் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தியமை குறித்து கல்வி அமைச்சர் கவனம் செலுத்த வேண்டும்” – சதாதீஸ்ஸ தேரர்
திலீபனின் உருவப்படம் அமைக்கப்பட்டு அதற்கு பாடசாலை மாணவர்கள் சென்று மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தியமை தொடர்பில் பிரதமரும் கல்வி அமைச்சருமான ஹரிணி அமரசூரிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என ராவணா பலய அமைப்பின் பொதுச்செயலாளர் இத்தேகந்தே சதாதீஸ்ஸ தேரர் சுட்டிக்காட்டினார்.
கொழும்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (20) நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அவர் அங்கு மேலும் தெரிவிக்கையில்,
திலீபனின் உருவச்சிலை அமைக்கப்பட்ட பின்னர் பாடசாலை மாணவர்கள் அங்கு சென்று மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளனர். இந்த விடயம் பிரதமரும் கல்வி அமைச்சருமான ஹரிணி அமரசூரியவின் கவனத்துக்கு வர வேண்டிய ஒன்றாகும். நாட்டின் பாடசாலை மாணவர்கள் எந்த விடயங்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள் என்பது தொடர்பில் கல்வி அமைச்சு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
திலீபன் தொடர்பில் முறையிட்டதாக கூறப்படும் நபரை நான் ஒரு கூட்டத்தில் பார்த்திருக்கின்றேன். ஆனால் திலீபன் தொடர்பில் அவர் முறையிடுவதை நான் ஒருபோதும் பார்த்ததில்லை. பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அர்ஜுன ராமநாதன் தெற்கிலுள்ள தேசியவாத முகாமொன்றின் மேடையில் தோன்றி கருத்து வெளியிட்டிருப்பதும் கவனிக்க வேண்டிய விடயமாகும். அவர் அங்கு வருவதற்கு முன்னர் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றியிருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறான சம்பவங்கள் அனைத்தும் திட்டமிட்ட முறையில் இடம்பெறுகின்றனவா என்ற கேள்வி எழுகின்றது. குறிப்பாக பௌத்த மதத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளும் திட்டமிட்ட வகையில் முன்னெடுக்கப்படுகின்றனவா என்பதை அரசாங்கம் ஆராய வேண்டும்.
திலீபனின் உருவச்சிலைக்கு பாடசாலை மாணவர்கள் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தியமை சாதாரணமான விடயமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படக் கூடாது. மாணவர்களின் மனப்பாங்கு மற்றும் பாடசாலைகளில் இடம்பெறும் செயற்பாடுகள் குறித்து கல்வி அமைச்சு பொறுப்புடன் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நாட்டின் எதிர்கால தலைமுறையினர் எந்த வகையான கருத்துக்களுடன் வளர்க்கப்படுகின்றார்கள் என்பதும் முக்கியமானதாகும்.
அதேவேளை, ஒரு விடயத்தில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகின்றது என்றால் அதனை முறையாக ஆராய்ந்து உண்மை நிலையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஒருவரை குற்றவாளியாக காட்டுவதற்காக அல்லது ஒரு தரப்பை பாதுகாப்பதற்காக செயற்படாமல், சம்பந்தப்பட்ட அனைவரது நிலைப்பாடுகளையும் கருத்துக்களையும் பரிசீலிக்க வேண்டும். திலீபன் தொடர்பான நிகழ்வுகளிலும் இதே அணுகுமுறை பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
மேலும், நாட்டில் நடைபெறும் எந்தவொரு நிகழ்வையும் நிகழ்வுகளாக பார்க்காமல் அதன் பின்னணியையும் நோக்கத்தையும் ஆராய வேண்டும். குறிப்பாக சிறுவர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தொடர்புபடும் விடயங்களில் அதிகாரிகள் அவதானமாக செயற்பட வேண்டும்.
பாடசாலை என்பது கல்வி வழங்கப்படும் இடமாக மட்டுமல்லாது, எதிர்கால சமூகத்தை உருவாக்கும் நிறுவனமாகும். எனவே மாணவர்கள் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்வுகள் தொடர்பில் பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வி அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
திலீபனின் உருவப்படத்துக்கு மாணவர்கள் மலர் தூவிய சம்பவம் தொடர்பிலும் இதேபோன்ற பொறுப்பான அணுகுமுறை அவசியமாகும். நான் கூறுவது எந்தவொரு தனிநபரையும் குறிவைத்து அல்ல. நாட்டில் இடம்பெறும் விடயங்களை ஆராய்ந்து, உண்மையை மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதே எமது நிலைப்பாடாகும் என்றார்.