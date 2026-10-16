கொழும்பு துறைமுக நகரம் ஊடாக வந்த 14,000 வெளிநாட்டவர்கள் எங்கே? – சாணக்கியன் சரமாரிக் கேள்வி
இலங்கையில் இணையவழி நிதி மோசடிகள் மற்றும் சைபர் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பில் சீனப் பிரஜைகள் கைது செய்யப்பட்டுவரும் பின்னணியில், இலங்கைக்குள் வந்த சுமார் 14,000 வெளிநாட்டவர்களின் தற்போதைய குடிவரவு நிலை என்ன என்பது தொடர்பில் கொழும்பு துறைமுக நகர ஆணைக்குழுவிடம் மட்டக்களப்பு மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவருமான சாணக்கியன் இராசமாணிக்கம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
கொழும்பு துறைமுக நகரத்தின் முதலீடுகள், நிதிச் செலவுகள், வெளிநாட்டவர்களின் குடிவரவு கண்காணிப்பு, காணி நிர்வாகம் மற்றும் சட்ட மேற்பார்வை தொடர்பில் பல்வேறு சந்தேகங்களை முன்வைத்த அவர், இவ்விடயங்களில் வெளிப்படைத் தன்மையும் பொறுப்புக்கூறலும் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் தலைவர் ஹர்ஷ டி சில்வா தலைமையில் நடைபெற்ற குழுக் கூட்டத்தில், துறைமுக நகர ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் பல முக்கிய கேள்விகளை முன்வைத்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
14,000 வெளிநாட்டவர்கள் எங்கே? குடிவரவு கண்காணிப்பு உள்ளதா? துறைமுக நகரம் தொடர்பான ஏற்பாடுகளின் ஊடாக இலங்கைக்குள் வந்ததாகக் கூறப்படும் சுமார் 14,000 வெளிநாட்டவர்கள் தற்போது நாட்டில் வசிக்கிறார்களா அல்லது வெளியேறிவிட்டார்களா என்பது தொடர்பில் ஆணைக்குழுவிடம் தெளிவான தகவல்கள் உள்ளனவா என சாணக்கியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
வெளிநாட்டவர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் 30 நாட்களுக்கான அனுமதி வழங்கப்பட்ட பின்னர், அடுத்தகட்ட குடிவரவு நடவடிக்கைகளுக்குத் தேவையான ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதை யார் கண்காணிக்கின்றனர் என்றும் அவர் வினவியுள்ளார்.
குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் தேவையான ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படாவிட்டால், அதற்கான பொறுப்பு கொழும்பு துறைமுக நகர ஆணைக்குழுவுக்கு உரியதா அல்லது குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்துக்கு உரியதா என்பதும் தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இலங்கையில் இணையவழி மோசடிகள் மற்றும் நிதிசார் சைபர் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பில் சீனப் பிரஜைகள் கைது செய்யப்பட்டுவரும் நிலையில், வெளிநாட்டவர்களின் வருகை, தங்கியிருக்கும் காலம் மற்றும் குடிவரவு விதிமுறைகளுக்கு இணங்கியுள்ளமை தொடர்பில் வலுவான கண்காணிப்பு அவசியம் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
எனினும், கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கும் துறைமுக நகரம் தொடர்பான ஏற்பாடுகளின் ஊடாக நாட்டுக்குள் வந்தவர்களுக்கும் இடையில் நேரடித் தொடர்பு இருப்பதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் எதுவும் முன்வைக்கப்படவில்லை.
பில்லியன்கணக்கில் செலவுகள் – நாட்டுக்குக் கிடைத்த முதலீடு எவ்வளவு?
கொழும்பு துறைமுக நகர ஆணைக்குழுவின் செலவினங்களுக்கும் நாட்டுக்குக் கொண்டுவரப்படும் முதலீடுகளுக்கும் இடையிலான தொடர்பு குறித்து சாணக்கியன் இராசமாணிக்கம் முக்கிய கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
ஆணைக்குழுவின் ஆரம்பகட்டச் செலவுகள் சுமார் 6,000 மில்லியன் ரூபாயாகவும், சம்பளச் செலவுகள் 200 மில்லியன் ரூபாயாகவும், வரிகள் 200 மில்லியன் ரூபாயாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலையில், இத்தொகைகளுக்கான விரிவான விபரங்களும் அவற்றுக்கு எதிராக நாட்டுக்குக் கிடைத்துள்ள பொருளாதாரப் பயன்களும் ஆராயப்பட வேண்டும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
“கொழும்பு துறைமுக நகரத்துக்குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள முதலீடுகள் என்ன? அந்த முதலீடுகளுக்காக எவ்வளவு செலவிடப்பட்டுள்ளது? ஒரு டொலர் முதலீட்டைக் கொண்டுவருவதற்கு ஆணைக்குழுவுக்கு ஏற்படும் செலவு எவ்வளவு?” என அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மக்களின் பணம் எவ்வாறு செலவிடப்படுகிறது என்பதை அறிந்துகொள்ளும் உரிமை மக்களுக்கு இருப்பதாகவும், மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற வகையில் இவ்வாறான கேள்விகளை எழுப்புவது தமது பொறுப்பு என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், ஆணைக்குழுவின் செலவுகள் நாட்டுக்கு உண்மையான பொருளாதாரப் பயன்களை உருவாக்குகின்றனவா என்பதையும், முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் காணப்படும் தாமதங்களுக்கு நிர்வாகக் குறைபாடுகள் காரணமாக உள்ளனவா என்பதையும் ஆராயவேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சட்டப் பணிப்பாளர் நியமிக்கப்படாதது ஏன்? கொழும்பு துறைமுக நகர ஆணைக்குழுவுக்கு இதுவரை சட்டப் பணிப்பாளர் ஒருவர் நியமிக்கப்படவில்லை எனக் குறிப்பிட்ட சாணக்கியன், இந்த நிலை ஆணைக்குழுவின் சட்ட மேற்பார்வையைப் பலவீனப்படுத்துமா எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சட்டப் பணிப்பாளர் இல்லாமை ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுகளில் ஒழுங்கற்ற தன்மையை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குமா என்பதும் ஆராயப்பட வேண்டும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அத்துடன், துறைமுக நகரத்துக்கு சட்ட ஆலோசனை வழங்குவதில் சட்ட மா அதிபருக்கு உள்ள அதிகாரம் என்ன, ஆணைக்குழு உரிய சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்புக்குள் செயற்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் நடைமுறைகள் எவை என்பன தொடர்பிலும் அவர் விளக்கம் கோரியுள்ளார்.
சீனாவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 200 ஏக்கர் காணி – நிர்வாகத்தில் யாருக்கு அதிகாரம்?
துறைமுக நகர அபிவிருத்திக்காக சீனாவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சுமார் 200 ஏக்கர் காணி தொடர்பிலும் சாணக்கியன் கேள்விகளை முன்வைத்துள்ளார்.
அந்தக் காணிகளில் ஒரு பகுதி பின்னர் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அவ்வாறு விற்பனை செய்யப்பட்ட காணிகளுடன் தொடர்புடைய தரப்பினர் ஆணைக்குழுவின் நிர்வாக அல்லது ஆளும் குழுக்களில் தொடர்ந்து பிரதிநிதித்துவம் பெற்றுள்ளனரா என்பது குறித்தும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இவ்வாறான நிர்வாக ஏற்பாடுகள் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் தாமதத்தையும் சவால்களையும் ஏற்படுத்துகின்றனவா என்பது ஆராயப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த விடயங்கள் தொடர்பில் தெளிவான தகவல்கள் வெளியிடப்படுவதுடன், துறைமுக நகரத்தின் நிர்வாகக் கட்டமைப்பில் வெளிப்படைத்தன்மை உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதும் அவரது கோரிக்கைகளில் ஒன்றாகும்.
நாடாளுமன்றக் கேள்விகளுக்கும் தகவல் அறியும் உரிமை கோரிக்கைகளுக்கும் பதில் எங்கே?
கொழும்பு துறைமுக நகரம் மற்றும் அதன் ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் நாடாளுமன்ற நிலையியல் கட்டளை 27(2)இன் கீழ் பல முறை கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளதாக சாணக்கியன் தெரிவித்துள்ளார்.
எனினும், இதுவரை முழுமையான பதில்கள் கிடைக்கவில்லை எனக் குறிப்பிட்ட அவர், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் முன்வைக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கும் உரிய பதில்கள் கிடைக்கவில்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டின் ஒரு பகுதியாக உள்ள துறைமுக நகரத்தின் செயற்பாடுகள், முதலீடுகள், நிதிச் செலவுகள் மற்றும் சட்ட நிர்வாகம் தொடர்பில் நாடாளுமன்றத்தின் அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவால் முழுமையாக ஆராய முடியாத நிலை ஏன் காணப்படுகிறது என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
“கொழும்பு துறைமுக நகரம் இலங்கையின் ஒரு பகுதி இல்லையா? அதன் செயற்பாடுகளை நாடாளுமன்றத்தின் அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவால் ஏன் முறையாக ஆராய முடியாது?” என்ற கேள்வியையும் அவர் முன்வைத்துள்ளார்.
“துறைமுக நகரம் தொடர்பில் மக்களுக்கு முழுமையான பதில்கள் கிடைக்கவேண்டும்”
ஆணைக்குழுவுக்கு எதிராகத் தனிப்பட்ட முரண்பாடுகள் எதுவும் தமக்கில்லை எனத் தெரிவித்த சாணக்கியன், அதன் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் எழுந்துள்ள கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் உரிய விளக்கங்கள் வழங்கப்படவேண்டும் என்பதே தமது நோக்கம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
குடிவரவு கண்காணிப்பு, முதலீடுகளின் பெறுபேறுகள், நிதிச் செலவுகள், காணி நிர்வாகம் மற்றும் சட்ட மேற்பார்வை ஆகிய அனைத்தும் வெளிப்படையான முறையில் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
நாடாளுமன்ற நிலையியல் கட்டளை 27(2)இன் கீழ் எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்கு முழுமையான பதில்கள் வழங்கப்படுவதுடன், கொழும்பு துறைமுக நகர ஆணைக்குழுவுக்கும் குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்துக்கும் இடையிலான பொறுப்புகள் தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் எனவும் அவர் கோரியுள்ளார்.
கொழும்பு துறைமுக நகரம் இலங்கையின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால், அதன் செயற்பாடுகள் நாடாளுமன்ற மேற்பார்வை, நிதிப் பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் நாட்டின் குடிவரவுச் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு இருக்கவேண்டும் என்பதே அவரது முக்கிய வலியுறுத்தலாகும்.
நாட்டுக்குள் வரும் வெளிநாட்டவர்கள் முறையாகக் கண்காணிக்கப்படுகிறார்களா? ஆணைக்குழுவின் செலவுகளுக்கு ஏற்ப முதலீடுகள் கிடைக்கின்றனவா? சட்ட நிர்வாகம் வெளிப்படையாகச் செயல்படுகிறதா? என்ற கேள்விகளுக்கு அரசாங்கமும் கொழும்பு துறைமுக நகர ஆணைக்குழுவும் தெளிவான பதில்களை வழங்க வேண்டும் என்பதே இந்த விவகாரத்தில் அவர் முன்வைத்துள்ள பிரதான கோரிக்கையாகும்.