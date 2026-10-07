போலி ஆவணங்களுடன் வைத்தியர்களாக செயற்பட்ட இருவர் கைது – ரூ.15 இலட்சம் பெறுமதியான மருந்துகள் மீட்பு

போலி ஆவணங்களைத் தயாரித்து வைத்தியர்களைப் போல் செயற்பட்ட இருவர் மருந்துகளுடன் வலான மத்திய ஊழல் ஒழிப்புப் பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
நேற்று (06) மீகலாவ பொலிஸ் பிரிவில் வலான மத்திய ஊழல் ஒழிப்புப் பிரிவின் அதிகாரிகளுக்குக் கிடைத்த தகவலுக்கு அமைய, குருநாகல் பிராந்திய சுகாதார பணிப்பாளரின் உதவியுடன் இந்தச் சோதனை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதன்போது, இந்தச் சந்தேகநபர்கள் இருவரும் சுமார் 15 இலட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான மருந்துத் தொகுதியுடன் கைது செய்யப்பட்டு, மீகலாவ பொலிஸ் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபர்கள் 33 மற்றும் 62 வயதுடைய மீகலாவ பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களாவர்.
குருநாகல் மாவட்ட மருந்தாய்வாளர்கள், சுகாதார மருத்துவ அதிகாரிகள் மற்றும் மீகலாவ பொலிஸார் இணைந்து மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.