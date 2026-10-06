2026/27 பெரும்போக உர மானியத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி – ஹெக்டேருக்கு ரூ.30,000 வழங்க தீர்மானம்

on Tuesday, October 06, 2026
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2026/27 பெரும்போகத்தில் நெல் மற்றும் வயல் நிலங்களில் பயிரிடப்படும் ஏனைய களப் பயிர்களுக்காக உர நிதி மானியத்தை வழங்குவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
 
இதற்கமைய, ஒரு ஹெக்டேருக்கு 30,000 ரூபாய் வீதம் அதிகபட்சமாக 2 ஹெக்டேயர்களுக்கு இந்த மானியம் வழங்கப்படவுள்ளது.

2026/27 பெரும்போக உர நிதி மானியத்திற்காக மதிப்பிடப்பட்டுள்ள மொத்தத் தொகை 16 பில்லியன் ரூபாயாகும்.

நெற்செய்கைக்கு மேலதிகமாக, போகங்களுக்கான கூட்டங்களில் தீர்மானிக்கப்படும் மற்றும் விவசாயப் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் பரிந்துரைக்கப்படும் ஏனைய களப் பயிர்களுக்கும் இந்த மானியம் வழங்கப்படவுள்ளது.


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