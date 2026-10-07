கண்ணீருடன் சர்வதேச கால்பந்துக்கு விடை கொடுத்த லியோனல் மெஸ்ஸி – 21 ஆண்டுகால பயணம் நிறைவு
ஆர்ஜென்டினா கால்பந்து அணியின் ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி, கண்ணீருடன் சர்வதேச கால்பந்தில் இருந்து விடைபெற்றார்.
பெனின் அணிக்கு எதிரான நட்பு ரீதியிலான போட்டியே ஆர்ஜென்டினா அணிக்காக அவர் விளையாடிய கடைசி போட்டியாக அமைந்தது.
21 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அவரது சர்வதேச பயணம் உணர்ச்சிகரமான முறையில் நிறைவடைந்தது.
பியூனஸ் அயர்ஸில் உள்ள மானுமென்டல் மைதானத்தில் 85,000-க்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்கள் திரண்ட நிலையில், மெஸ்ஸிக்கு பிரமாண்டமான பிரியாவிடை அளிக்கப்பட்டது.
தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டபோதும், ரசிகர்களை நோக்கி விடைபெற்றபோதும் மெஸ்ஸி கண்ணீர் சிந்தினார்.
இந்தப் போட்டியில் ஆர்ஜென்டினா 3–0 என்ற கணக்கில் பெனினை வீழ்த்தியது.
மெஸ்ஸி ஒரு கோல் அடித்ததுடன், இரண்டு கோல்களுக்கு உதவியும் செய்தார்.
ஆர்ஜென்டினாவுக்காக 208 போட்டிகளில் 125 கோல்கள் அடித்துள்ள மெஸ்ஸி, 2022 உலகக் கிண்ணம், இரண்டு கோபா அமெரிக்கா பட்டங்கள் உள்ளிட்ட முக்கியமான சர்வதேச வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளார்.
மைதானத்திற்குள் மெஸ்ஸியின் 10-ம் எண் கொண்ட பிரமாண்டமான அர்ஜென்டினா ஜெர்சி வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் “Gracias” (நன்றி) என்ற வார்த்தை இடம்பெற்றிருந்தது.
தனது மூன்று மகன்களுடன் மைதானத்திற்குள் நுழைந்த மெஸ்ஸி, ரசிகர்களின் ஆரவாரத்தைப் பார்த்து உணர்ச்சிவசப்பட்டார்.
தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டபோது அவரது கண்களில் கண்ணீர் பெருகியது. ஆர்ஜென்டினா பயிற்சியாளர் லயோனல் ஸ்கலோனியும் அந்த தருணத்தில் உணர்ச்சிவசப்பட்டார்.
போட்டியின் 10-வது நிமிடத்தில் ஆட்டம் சில நொடிகள் நிறுத்தப்பட்டது. ஆர்ஜென்டினா அணியின் புகழ்பெற்ற 10-ம் எண் ஜெர்சியை குறிக்கும் வகையில், மைதானத்தில் இருந்த 85,000-க்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்களும் எழுந்து நின்று மெஸ்ஸிக்கு நீண்ட நேரம் கைதட்டி மரியாதை செலுத்தினர்.
மெஸ்ஸி ஆர்ஜென்டினா சீனியர் அணிக்காக 2005ஆம் ஆண்டு அறிமுகமானார். அதன்பிறகு இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக அந்த அணியின் மிகப்பெரிய நட்சத்திரமாக திகழ்ந்தார்.
ஆர்ஜென்டினா அணிக்காக அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய வீரராகவும், அதிக கோல்கள் அடித்த வீரராகவும் அவர் தனது சர்வதேச பயணத்தை நிறைவு செய்துள்ளார்.
கடைசி போட்டிக்கு முன்பு 207 ஆட்டங்களில் 125 கோல்கள் அடித்திருந்த அவர், பெனினுக்கு எதிரான போட்டியில் மேலும் ஒரு கோல் அடித்து தனது எண்ணிக்கையை 126 ஆக உயர்த்தினார்.
மெஸ்ஸியின் சர்வதேச வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக 2021ஆம் ஆண்டு அமைந்தது. பிரேசிலுக்கு எதிராக நடைபெற்ற கோபா அமெரிக்கா இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினா வெற்றி பெற்று பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
அதன்பின்னர் 2022ஆம் ஆண்டு கத்தாரில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பையில் ஆர்ஜென்டினாவை சாம்பியனாக்கி, தனது நீண்டகால கனவை மெஸ்ஸி நிறைவேற்றினார். இதன் மூலம் ஆர்ஜென்டினா ரசிகர்களின் பார்வையில் அவரது இடம் மேலும் உயர்ந்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து 2024 கோபா அமெரிக்கா பட்டத்தையும் ஆர்ஜென்டினா வென்றது. உலகக் கோப்பை மற்றும் இரண்டு கோபா அமெரிக்கா பட்டங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய சர்வதேச கோப்பைகளை வென்ற வீரராக மெஸ்ஸி விடைபெற்றுள்ளார்.
சர்வதேச கால்பந்தில் இருந்து ஓய்வு பெறுவது குறித்து மெஸ்ஸி முன்பே தனது முடிவை அறிவித்திருந்தார்.
“நான் அனைத்தையும் கொடுத்துவிட்டேன். இனி கொடுக்க என்னிடம் எதுவும் இல்லை” என்ற உணர்வுபூர்வமான வார்த்தைகளுடன் அவர் தனது சர்வதேச பயணத்தை முடிக்க முடிவு செய்தார்.
சர்வதேச கால்பந்தில் இருந்து ஓய்வு பெற்றாலும், மெஸ்ஸியின் கால்பந்து பயணம் உடனடியாக முடிவடையவில்லை. அவர் தொடர்ந்து இன்டர் மியாமி அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.
ஆனால் இனி ஆர்ஜென்டினா ஜெர்சியில் 10-ம் எண் மெஸ்ஸி களமிறங்குவதை ரசிகர்கள் பார்க்க முடியாது. ஒரு தலைமுறையின் கால்பந்து பயணம் முடிவுக்கு வந்த நிலையில், ஆர்ஜென்டினா அணியில் அடுத்த 10-ம் எண் நட்சத்திரம் யார் என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.