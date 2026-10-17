போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நடவடிக்கையில் இதுவரை 2.99 இலட்சம் சந்தேகநபர்கள் கைது – பொலிஸார் அறிவிப்பு!
அக்டோபர் 30, 2025 முதல் "கண்ட்ரி டுகெதர்" தேசிய நடவடிக்கையின் கீழ் மொத்தம் 299,775 சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
பொலிஸ் தலைமை ஆய்வாளரின் அறிவுறுத்தல்களின் பேரில் வெள்ளிக்கிழமை (16) வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையின்படி இந்தத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது என்று பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
தீவு முழுவதும் போதைப்பொருள் விநியோகத்தைத் தடுப்பது, தேவையைக் குறைப்பது மற்றும் போதைப்பொருளுக்கு எதிராக மக்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பது ஆகிய நோக்கங்களுடன் இந்த தேசிய நடவடிக்கை செயல்படுத்தப்படுகிறது.
அதன்படி, தொடர்புடைய காலகட்டத்தில் 300,569 சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
அங்கு 2,483 கிலோகிராமுக்கும் அதிகமான ஹெராயினும், 3,299 கிலோகிராமுக்கும் அதிகமான ஐஸ் போதைப்பொருளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
காவல்துறையினர் 296 கிலோகிராமுக்கும் அதிகமான கொக்கைன், 11,139 கிலோகிராமுக்கும் அதிகமான கஞ்சா, 1,723 கிலோகிராமுக்கும் அதிகமான குஷ் மற்றும் 416 கிலோகிராமுக்கும் அதிகமான ஹஷிஷ் ஆகியவற்றையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
கூடுதலாக, 4,524,927 போதைப்பொருட்கள், 1,276 கிலோகிராமுக்கும் அதிகமான மெத்தம்பெட்டமைன் மற்றும் 515 கிலோகிராமுக்கும் அதிகமான கஞ்சா ஆகியவை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த நடவடிக்கையின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர்களில், 3,730 பேர் தடுப்புக் காவல் உத்தரவுகளின் பேரில் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர், மேலும் 449 சந்தேக நபர்களுக்கு எதிராக சட்டவிரோத சொத்துக்கள் குறித்த விசாரணைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
2,577 போதைக்கு அடிமையானவர்களை மறுவாழ்வுக்காகப் பரிந்துரைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவும் தெரிவித்துள்ளது.
போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் அதன் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், "ரதம் ஏகடா" என்ற தேசிய அளவிலான நடவடிக்கை தீவு முழுவதும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் என்றும் காவல்துறை மேலும் கூறியுள்ளது.