வடக்கு, கிழக்கில் 2 இலட்சம் ஏக்கர் காணிகளை விடுவிக்க நடவடிக்கை – விரைவில் அமைச்சரவைக்குப் பரிந்துரை!
வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் வனவளத் திணைக்களம் மற்றும் வனஉயிரிகள் திணைக்களத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சுமார் 2 இலட்சம் ஏக்கர் காணிகளை விடுவிப்பதற்கான பரிந்துரைகள் விரைவில் அமைச்சரவைக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளதாக சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் கலாநிதி தம்மிக்க படபெந்தி தெரிவித்தார்.
வடக்கு மாகாணத்தில் வனவளத் திணைக்களம், வனஉயிரிகள் திணைக்களம் மற்றும் கடலோரப் பாதுகாப்புத் திணைக்களம் ஆகியவற்றின் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாகக் காணப்படும் பிரச்சினைகள், அபிவிருத்திப் பணிகளில் நிலவும் தடைகள் மற்றும் காணிகளை விடுவிப்பது தொடர்பில் ஆராயும் விசேட கலந்துரையாடல், சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் , பிரதி அமைச்சர் அன்ரன் ஜெயக்கொடி ஆகியோரின் பங்கேற்புடன் ஆளுநர் செயலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (16) நடைபெற்றது.
இந்த அரசாங்கம் அபிவிருத்திக்கு எதிரானது அல்ல எனினும், ஒவ்வொரு திட்டத்துக்கும் உரிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவது அவசியம் . திட்டங்களைத் தயாரிக்கும் ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே வனவளத் திணைக்களம், வனஉயிரிகள் திணைக்களம் மற்றும் கடலோரப் பாதுகாப்புத் திணைக்களம் ஆகியவற்றின் தொடர்பு காணப்படுமாயின், அவற்றின் அனுமதிகளைக் கோர வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார்.
மேலும் எதிர்காலத்தில் இத்தகைய பணிகளை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் வனவளத் திணைக்களத்துக்கு அறிவித்தல் வழங்குதல், சம்பந்தப்பட்ட திணைக்களங்கள் இணைந்து கண்காணித்தல் மற்றும் அவசரப் பராமரிப்புப் பணிகளை விரைவாக ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவற்றுக்கான பொறிமுறைகளை உருவாக்க அமைச்சர் ஆலோசனை வழங்கினார். இதற்காக சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துத் தரப்பினரையும் உள்ளடக்கிய வட்ஸ்அப் குழுவொன்றை உருவாக்கவும் பரிந்துரைத்தார்.
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் மற்றும் கமநல சேவைகள் திணைக்களத்தின் கீழுள்ள குளங்களின் எல்லைகள் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண, மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் அனுமதியுடன் சம்பந்தப்பட்ட திணைக்களங்களை உள்ளடக்கிய குழுவொன்றை அமைக்கவும் அமைச்சர் ஆலோசனை வழங்கினார் மேலும் 2012ஆம் ஆண்டு புவியிடங்காட்டித் தொழில்நுட்பத்தைப் (ஜி.பி.எஸ்.) பயன்படுத்தி வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் பெருமளவிலான காணிகள் வனவளத் திணைக்களம் மற்றும் வனஉயிரிகள் திணைக்களத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டார். அவற்றில் மருத்துவமனைகள், அரச திணைக்களங்களுக்குச் சொந்தமான காணிகள் மற்றும் தனியார் காணிகளும் உள்ளடங்கியுள்ளதாகத் தெரிவித்ததுடன்
இக்காணிகளை அடையாளம் கண்டு விடுவிப்பதற்காக 2025ஆம் ஆண்டு அமைச்சரவையின் அனுமதியுடன் குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டதாகவும், அந்தக் குழுவுக்கு ஆறு மாதங்கள் கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டபோதும், ஓராண்டு கடந்தும் இறுதி அறிக்கை அமைச்சரவைக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார். சில அதிகாரிகளிடமிருந்து போதிய ஒத்துழைப்பு கிடைக்காததால் செயன்முறையை முழுமைப்படுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
எனினும், ஆய்வுகள் நிறைவடைந்து விடுவிப்பதற்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்ட காணிகளைக்கூட இதுவரை விடுவிக்க முடியாத நிலை காணப்படுவதாகச் சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர், வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் இருந்து சுமார் 2 இலட்சம் ஏக்கர் காணிகளை விடுவிப்பதற்கான பரிந்துரைகளை விரைவில் அமைச்சரவைக்குச் சமர்ப்பித்து, அதன் ஒப்புதலுடன் காணிகளை விடுவிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படும் என்றார்.