சம்மாந்துறையில் 4 கிராமுக்கும் அதிக ஐஸ் போதைப்பொருளுடன் 21 வயது இளைஞர் கைது
அம்பாறை மாவட்டம், சம்மாந்துறை பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் 4 கிராமுக்கும் அதிகமான ஐஸ் எனக் கூறப்படும் போதைப்பொருளுடன் 21 வயதுடைய இளைஞர் ஒருவர் திங்கட்கிழமை (05) சம்மாந்துறை பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சம்மாந்துறை போக்குவரத்து பிரிவு பொறுப்பதிகாரி சேனாரத்ன தலைமையிலான பொலிஸ் குழுவினர் மேற்கொண்ட ரோந்து நடவடிக்கையின்போது, சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் காணப்பட்ட குறித்த இளைஞரை சோதனையிட்டதில், அவரது உடமையிலிருந்து குறித்த போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
சம்மாந்துறை பகுதியைச் சேர்ந்த குறித்த இளைஞர், கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்களுடன் மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக சம்மாந்துறை பொலிஸ் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை சம்மாந்துறை பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.