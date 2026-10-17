மருத்துவ சிகிச்சைக்காக சிங்கப்பூர் செல்ல வெளிநாட்டுப் பயணத் தடையை நீக்கக் கோரிய கோட்டாபய ராஜபக்ஷ !
தனக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள வெளிநாட்டுப் பயணத் தடையை நீக்குமாறு கோரி முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ கொழும்பு கோட்டை நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் நகர்த்தல் பத்திரம் ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார்.
சிங்கப்பூரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இதய அறுவை சிகிச்சையைத் தொடர்ந்து, பெறப்பட வேண்டிய மேலதிக மற்றும் தொடர் மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்காக சிங்கப்பூர் செல்ல வேண்டியுள்ளமையால், அதனை கருத்தில் கொண்டு வெளிநாட்டுப் பயணத் தடையை நீக்குமாறு குறித்த நகர்த்தல் பத்திரம் ஊடாகக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற உயிர்த்த ஞாயிறு பயங்கரவாதத் தாக்குதலைத் தடுப்பதற்குத் தவறியமை தொடர்பான வழக்கு விசாரணைக்கு அமைவாக, 4 மாதங்களுக்கு முன்னர் கொழும்பு கோட்டை நீதிவான் நீதிமன்றத்தினால் முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கு வெளிநாட்டுப் பயணத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில் முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் மனு மீதான பரிசீலனை எதிர்வரும் நாட்களில் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளது.