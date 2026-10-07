நாட்டின் இனம், மதம், கலாச்சாரத்தை சட்டப்பூர்வமாக சீரழிக்க அரசாங்கம் முயற்சி – ஹர்ஷண ராஜகருணா குற்றச்சாட்டு
மக்கள் விடுதலை முன்னணி (ஜே.வி.பி.) தலைமையிலான தற்போதைய அரசாங்கம் நாட்டின் இனம், மதம் மற்றும் கலாச்சாரத்தை சட்டப்பூர்வமாக அழிக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷண ராஜகருணா குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
ஞானசார தேரரின் காவி உடை அகற்றப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு கருத்துத் தெரிவிக்கையிலேயே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
இது தொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
ஜே.வி.பி.யின் வரலாற்றுப் பின்னணியை அவதானித்தால், அவர்களுக்கு இனம், மதம் அல்லது கலாச்சாரம் குறித்து எவ்வித உணர்வும் மதிப்பும் கிடையாது என்பது தெளிவாகும். தலதா மாளிகை மற்றும் கதிர்காமம் புனித ஸ்தலங்கள் மீது குண்டுத்தாக்குதல்களை நடத்திய வரலாறைக் கொண்டவர்கள் இவர்கள். பல வணக்கத்திற்குரிய பௌத்த தேரர்களையும், மதத் தலைவர்களையும் படுகொலை செய்து, பல மத நிறுவனங்களை அழித்த பின்னணியைக் கொண்டவர்களே ஜே.வி.பி.யினராவர்.
அன்று சட்டத்துக்கு புறம்பாக மத ஸ்தளங்கள் மீதும் தேரர்கள் மீதும் வன்முறையைக் கட்டவிழ்த்துவிட்ட அதே ஜே.வி.பி. இன்று ஆட்சிப் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி சட்டப்பூர்வமாக நாட்டின் இனம், மதம் மற்றும் கலாச்சாரத்தைச் சீரழிக்கும் பணிகளைச் செய்து வருகிறது.
ஒரு தேரரின் காவி உடையை அகற்றுவது என்பது ஜே.வி.பி.க்கு சாதாரண விஷயமாகவே தோன்றுகிறது. இந்நாட்டின் பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு இது மிகப்பெரிய கவலையையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், அரசாங்கத்தில் இருக்கும் ஜே.வி.பி.யினர் இதைப் பார்த்துச் சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றர்