மகா சங்கத்தினரின் போராட்டத்தால் மூடப்பட்ட கொழும்பு காலி வீதி மீண்டும் திறப்பு !

<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHEk7-sYDdqDvc55kxFBtRv2nljF5ikw5_uFej_UJqGfhp_YYff9YTO9-Ll02S_Z2Z3x8BR6YY_ktxOfxerzojk-Dt6Izc03eEZI1JOmRuCXEfZrHSSoaGYOiLcteL7SYjim0iLLMpaSLNhHP2TWiEBi-PmgvGUtY6c5BDJocfkG63ZbIPE18TmuxrvXcQ/s600/23-63e356c2e399d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHEk7-sYDdqDvc55kxFBtRv2nljF5ikw5_uFej_UJqGfhp_YYff9YTO9-Ll02S_Z2Z3x8BR6YY_ktxOfxerzojk-Dt6Izc03eEZI1JOmRuCXEfZrHSSoaGYOiLcteL7SYjim0iLLMpaSLNhHP2TWiEBi-PmgvGUtY6c5BDJocfkG63ZbIPE18TmuxrvXcQ/s1600-rw/23-63e356c2e399d.jpg" /></a><br /><br /><div> மகா சங்கத்தினரின் போராட்டம் காரணமாக மூடப்பட்டிருந்த கொழும்பு காலி வீதி மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது.<br /><div class="my-4" style="--tw-border-opacity: 1; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-ring-color: #3f83f880; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-rotate: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; background-color: white; border: 0px solid rgb(221, 225, 230); box-sizing: border-box; color: #141618; font-family: inter, &quot;inter Fallback&quot;; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem;"></div><div class="mt-2 w-full" style="--tw-border-opacity: 1; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-ring-color: #3f83f880; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-rotate: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; background-color: white; border: 0px solid rgb(221, 225, 230); box-sizing: border-box; color: #141618; font-family: inter, &quot;inter Fallback&quot;; margin-top: 0.5rem; width: 907.422px;"></div><br /><br /></div>