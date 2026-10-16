மகா சங்கத்தினரின் போராட்டத்தால் மூடப்பட்ட கொழும்பு காலி வீதி மீண்டும் திறப்பு !

on Friday, October 16, 2026
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மகா சங்கத்தினரின் போராட்டம் காரணமாக மூடப்பட்டிருந்த கொழும்பு காலி வீதி மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது.


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