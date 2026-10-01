வந்தாறுமூலை மத்திய மகா வித்தியாலய மாணவர் அமைப்பினால் முதியோர் தினம் அனுட்டிப்பு

on Thursday, October 01, 2026
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 (சித்தா)
வந்தாறுமூலை மத்திய மகா வித்தியாலய 1978 - 10ஆம் வகுப்பு மாணவர் அமைப்பினால் முதியோர் தினம் அனுட்டிப்பு
முதியோர் தின நிகழ்வானது 'வந்தாறுமூலை மத்திய மகா வித்தியாலய 1978 - 10ஆம் வகுப்பு மாணவர் அமைப்பின்' தலைவர் மு.புவிராஜா அவர்களின் தலைமையில் 01.10.2026 வியாழக்கிழமை காலை 10 மணி தொடக்கம் பிற்பகல் 2.00 வரை மட்டக்களப்பு இந்து இளைஞர் மன்றத்தினால் நடாத்தப்பட்டுவரும் கல்லடியில் அமைந்துள்ள சுவாமி விபுலானந்தர் முதியோர் இல்லத்தில் இடம்பெற்றது. 

இந்நிகழ்வில் அதிதியாக மட்டக்களப்பு இந்து இளைஞர் மன்றத்தின் பொதுச்செயலாளர் சா.அருள்மொழி அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்திருந்தார். அத்துடன் மாணவர் அமைப்பின் செயற்குழு உறுப்பினர்களான க.சத்தியகீர்த்தி, சௌ.கலாவல்லி, மூ.சந்திரலேகா, ந.வசந்தினி ஆகியோரும் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.

அன்றைய தினம் அங்குள்ள சிரேஸ்ட பிரஜைகளுக்கு 3 வேளை உணவு மற்றும் சிற்றுண்டி ஆகியவற்றிற்கான முழுச் செலவையும் மாணவர் அமைப்பினரே பொறுப்பேற்றிருந்தனர். மேலும் அவர்களுக்கான ஆடை போன்ற அத்தியாவசியப் பொருட்களும் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டன.

இதன்போது அமைப்பினால் இசை நிகழ்ச்சியொன்றும் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு பழைய திரைப்படப் பாடல்களைப் பாடி அவர்களை மகிழ்வித்தனர். அத்துடன் அங்கு தங்கி வாழும் சிரேஸ்ட பிரஜைகளுக்கும் பாடல்களைப் பாடி ஆடி மகிழ்வதற்கான சந்தர்ப்பமும் வழங்கப்பட்டது.


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