மாத இறுதி வரை எரிபொருள் விலை அதிகரிக்காது – கையிருப்பிலும் பிரச்சினையில்லை என CEYPETCO தலைவர்

இந்த மாதத்தின் இறுதி வரை எரிபொருள் விலையை அதிகரிக்காமல் தற்போதைய விலையிலேயே பேண முடியும் என இலங்கை பெட்ரோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் (CEYPETCO) தலைவர் டி.ஜே. ராஜகருணா தெரிவித்துள்ளார்.
இன்று (6) நடைபெற்ற விசேட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துகொண்டு கருத்துத் தெரிவிக்கையிலேயே அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டார்.
எதிர்பார்க்காத பெரிய பிரச்சினைகள் ஏதும் ஏற்படாவிட்டால், எதிர்வரும் மூன்று மாதங்களுக்கும் தற்போதைய எரிபொருள் விலை மற்றும் விநியோக நிலையைத் தொடர்ச்சியாகப் பேண முடியும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை வெளியிட்டார்.
ஏனைய தனியார் எரிபொருள் நிறுவனங்கள் விநியோகத்தைக் குறைத்துள்ளமையால் சில பிரதேசங்களில் தற்காலிக எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடும் எனச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், இத்தகைய நிலைமை ஏற்படக்கூடிய 62 பகுதிகள் சுமார் மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பே அடையாளம் காணப்பட்டு, அந்தப் பகுதிகளுக்கு கூடுதல் எரிபொருளை விநியோகிக்க குறித்த நிறுவனங்களுடன் உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
எனவே, நாட்டில் எரிபொருள் தொடர்பில் பாரிய நெருக்கடி எழுவதற்கு வாய்ப்பில்லை எனக் குறிப்பிட்ட அவர், வீண் வதந்திகளை நம்பிக் கலக்கமடைந்து எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் வரிசைகளில் காத்திருக்க வேண்டாம் எனப் பொதுமக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.
தனியார் நிறுவனங்களின் நிரப்பு நிலையங்களில் தட்டுப்பாடு அல்லது நீண்ட வரிசைகள் காணப்பட்டால், அருகிலுள்ள இலங்கை பெட்ரோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் நிரப்பு நிலையங்களுக்குச் செல்லுமாறும், அங்கு போதியளவு எரிபொருள் விநியோகிக்கப்படுவதாகவும் அவர் அறிவித்தார்.
இதேவேளை, கூட்டுத்தாபனத்தின் எரிபொருள் கையிருப்பில் எவ்விதப் பிரச்சினையும் இல்லை என்றும், ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய்க்கிழமை கையிருப்பு தொடர்பில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இன்றைய ஆய்வின் போது, மேலும் இரண்டு எரிபொருள் கப்பல்களை விரைவாக வரவழைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த மாதத்துக்குத் தேவையான அளவை விடக் கூடுதல் எரிபொருள் இறக்குமதி செய்யப்படுவதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.