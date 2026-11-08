ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் பங்குச் சந்தை முதலீட்டு மதிப்பு ரூ.20,494 கோடியாக உயர்வு!
இலங்கை ஊழியர் சேமலாப நிதியம் கொழும்பு பங்குச் சந்தையில் மேற்கொண்டுள்ள முதலீடுகளின் சந்தை மதிப்பு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 61 நிறுவனங்களின் பங்குகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்காக ஊழியர் சேமலாப நிதியம் 100.15 பில்லியன் ரூபாயை முதலீடு செய்துள்ளது.
இந்த முதலீடுகளின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பு 204.94 பில்லியன் ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது. இதற்கமைய, 2026 மார்ச் 31ஆம் திகதியன்று 87.33 பில்லியன் ரூபாவாகக் காணப்பட்ட நிதியத்தின் பங்குச் சந்தை முதலீடுகள், ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையான காலாண்டில் 12.82 பில்லியன் ரூபாவால் அதிகரித்து 100.15 பில்லியன் ரூபாயை எட்டியுள்ளன.
2026 ஜூன் 30ஆம் திகதியின்படி, கொழும்பு பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் ஊழியர் சேமலாப நிதியம் மேற்கொண்டுள்ள முதலீடுகள் தொடர்பான விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.